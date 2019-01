Điểm mặt những quan chức “ngã ngựa” trong năm 2018

Đinh La Thăng - Trịnh Xuân Thanh



Phiên xử phúc thẩm tháng 5/2018 y án 13 năm tù giam với ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trước tòa.

Đinh La Thăng bị cáo buộc là vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (OceanBank) vào tháng 9/2008.

Đối với Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT PVC), sau khi trở về nước đầu thú đã bị kết án Chung thân về tội "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Thượng tá Út "trọc"

Trong vụ án này, cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc) bị VKS Quân sự Trung ương truy tố về 2 tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đinh Ngọc Hệ dùng bằng giả để thăng tiến . Ngày 1/11, bị cáo Đinh Ngọc Hệ - nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - bị tuyên án 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bê bối tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) và các đơn vị có liên quan.

Nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng

Theo đó, 4 bị can bị bắt tạm giam gồm có ông Lê Bạch Hồng (nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam); Nguyễn Huy Ban (nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam); Trần Tiến Vỹ (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính, BHXH Việt Nam); Hoàng Hà (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch Tài chính, BHXH Việt Nam).

Sau khi Bộ Công an công bố các quyết định tố tụng, BHXH Việt Nam đã có công văn với nội dung nêu rõ “Vụ việc xảy ra cách đây 10 năm và đã có kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương; các tập thể, cá nhân có liên quan đã bị xử lý kỷ luật theo quy định…”.

BHXH Việt Nam khẳng định, trong mọi trường hợp quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT luôn được đảm bảo theo quy định của pháp luật”.

Hai tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc Rikvip

Liên quan vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet, bản án ngày 30/11 của TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng cảnh sát) 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) bị phạt 10 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phan Văn Vĩnh (đeo kính) và Nguyễn Thanh Hóa từng bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Các bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu tổng giám đốc CNC), Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) nhận mức án lần lượt 10 và 5 năm tù về 2 tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền. 88 bị cáo có liên quan đến đường dây đánh bạc Rikvip còn lại nhận hình phạt thấp nhất là 40 triệu đồng, cao nhất là 3 năm 6 tháng tù về các tội: Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

Đại án Vũ “nhôm”

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” – một đại gia bất động sản ở Đà Nẵng) cùng nhiều bị can khác với tội danh “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, để điều tra về khoản tiền 200 tỷ mà Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.

Phan Văn Anh Vũ trước tòa

Các bị can còn lại gồm Phan Hữu Tuấn (cựu trung tướng, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo), Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng 2006 - 2011), Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng 2011-2014).

Tại phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” cuối tháng 7/2018, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt ông Phan Hữu Tuấn 7 năm tù.

Cũng liên quan đến đại án Vũ “nhôm”, ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Việt Tân (nguyên Tổng cục trưởng) và Bùi Văn Thành (nguyên Cục trưởng Bộ Công an) về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999. Trước đó, ngày 19/11, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đang điều tra các vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” xảy ra tại địa bàn TP.HCM.

Mở rộng điều tra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án số 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM và vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TNMT TP.HCM) và Trương Văn Út (Phó trưởng phòng Quản lý đất đai Sở TNMT TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.