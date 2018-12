Khởi tố thêm tội danh với nguyên TGĐ DongA Bank Trần Phương Bình

(Kiến Thức) - Ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DongA Bank cùng 9 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tối ngày 27/12, Bộ Công an thông tin, quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.

Ông Trần Phương Bình tại tòa. Ảnh: Tiền Phong.

Cụ thể, khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm:

- Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB;

- Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB;

- Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch;

- Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch;

- Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

- Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;

- Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

- Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;

- Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;

- Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Cả 10 bị can trên đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bộ Công an nêu rõ, 10 bị can trên đều liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.

Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 06 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, kết thúc điều tra giai đoạn I vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) đã truy tố và xét xử 26 bị can về 03 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.605.520.320.958 đồng.

Tại giai đoạn một vụ án, ông Trần Phương Bình, Vũ Nhôm và 24 bị cáo bị kết luận chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình bị TAND TP HCM tuyên án chung thân về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, Vũ Nhôm nhận 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.