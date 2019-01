Đêm nay không khí lạnh tăng cường, núi Mẫu Sơn giảm còn 2 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 21/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi vùng núi biên giới các tỉnh phía Bắc gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ các khu vực đang giảm thấp.

Trẻ em vùng cao phải đốt lửa sưởi ấm, chống lạnh. Ảnh minh họa. Lúc 7h 21/1, các trạm khí tượng trong khu vực ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Hà Đông và Hoài Đức (Hà Nội) cùng chuyển rét 15,5 độ C; Láng (Hà Nội) 15,8 độ C.



TP Thái Bình (Thái Bình) 17,5 độ C; TX Hưng Yên (Hưng Yên) 14,8 độ C; Cô Tô (Quảng Ninh) rét hơn 13,7 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) 10,6 độ C; Tam đảo (Vĩnh Phúc) 8,9 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 9,9 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) xuống mức 8,6 độ C.

Đồng Văn (Hà Giang) 7,2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nơi chịu tác động đầu tiên của không khí lạnh nên rét nhất, tụt tới 5,1 độ C.

Dự báo ngày và đêm 21/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ, cùng tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trời rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng.

Đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 13-15 độ C. Vùng núi 8-10 độ C, Sa Pa thấp hơn 5-7 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, trong đó có Thủ độ Hà Nội giao động từ 12-14 độ C, vùng cao 8-10 độ C, Mẫu Sơn giảm còn 2-4 độ C .

Do tác động của gió mùa Đông Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa.

Từ chiều ngày 21 đến hết 22/1, các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định có mưa, rải rác vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kèm theo giông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và sét đánh.