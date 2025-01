Bộ Công an nói về tin đồn lãnh đạo Ngân hàng ACB đánh bạc

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, xung quanh vấn đề thông tin thất thiệt liên quan đến Ngân hàng ACB trên các hội nhóm hiện nay, qua theo dõi nhận thấy có những thông tin thất thiệt, thậm chí vu khống.

Cho biết đây là hiện tượng rất đáng lo ngại, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói rằng, từ góc độ đạo đức xã hội, đây là sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Việc vu cáo, bịa đặt, vu khống cho thấy văn minh trên không gian mạng đang còn rất nhiều vấn đề.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an

Về mặt pháp lý, theo các bộ luật hiện nay, hành vi như thế có thể bị xử phạt từ phạt tiền đến phạt tù - tức là xử lý hình sự. Ví dụ như trường hợp bà Nguyễn Thị Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam cũng bị xét xử vì hành vi đưa những tin xuyên tạc, sai sự thật.

“Liên quan đến ACB, chúng tôi được biết trên không gian mạng có những thông tin đơn đặt, thất thiệt. Khi có đơn thư, theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ xem xét, xử lý. Tôi cho rằng, chúng ta phải giáo dục đạo đức trên không gian mạng để những người trên đó có hành vi, ứng xử văn minh hơn, trung thực hơn”, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, về phía cơ quan công an, Bộ Công an đã và đang và tiếp tục thu thập thông tin, nắm tình hình về các hành vi đưa tin không đúng sự thật, không có kiểm chứng, có tính vu khống trên không gian mạng để phát hiện các đối tượng và có kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp.

Thứ hai, với các hành vi rất rõ ràng, Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật về hành vi vu khống, đặc biệt tác động đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại, uy tín của các cá nhân, tổ chức. Thực tế vừa qua, Bộ Công an đã làm rất nhiều việc, xử lý nhiều vụ về vấn đề này.

Bộ Công an mong muốn các cơ quan truyền thông tăng cường phổ biến giáo dục về quy định pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao ý thức của người dân hơn.

Trước đó ngày 4/1, Ngân hàng Á Châu (ACB) phát thông cáo bác bỏ thông tin sai sự thật cho rằng lãnh đạo cấp cao của ngân hàng đánh bạc, chuyển hàng chục triệu USD ra nước ngoài. Đây là những thông tin thất thiệt xuất hiện trên mạng xã hội, được một số cá nhân livestream trên các nền tảng.

Ngân hàng ACB nhận định thông tin thất thiệt trên đã xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của lãnh đạo và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của đơn vị. Các thông tin sai sự thật có nguy cơ gây xáo trộn, hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, tiền tệ của ngành tài chính, ngân hàng tại Việt Nam.

Ngân hàng ACB cho biết đã thu thập toàn bộ nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý, xử lý theo đúng pháp luật.

"Là một ngân hàng hàng đầu về quản trị rủi ro, ACB luôn khẳng định sự minh bạch, an toàn và trách nhiệm cao trong mọi hoạt động để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác", ACB nêu trong thông cáo.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB là ông Trần Hùng Huy (SN 1978). Ông Huy là con doanh nhân Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT ACB. Cá nhân ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB cũng đã chia sẻ lại thông cáo chính thức của ngân hàng liên quan đến sự việc trên trang cá nhân của mình.

>>> Mời độc giả xem thêm video Xác minh và xử lý nghiêm đối tượng tung tin giả lộ đề thi Tốt nghiệp THPT: