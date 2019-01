Người đàn ông đeo 13 kg vàng đưa vệ sĩ ra phố cổ vũ tuyển Việt Nam

Chiến thắng trước đội tuyển Jordan và giành tấm vé bước vào tứ kết Asian Cup 2019, các cầu thủ Việt Nam khiến hàng triệu người hâm mộ có một đêm mất ngủ.

Tại TP.HCM, từ chiều 20/1, những cổ động viên cuồng nhiệt đã tập trung tại các điểm công cộng để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Cổ động viên đeo rất nhiều vàng chăm chú theo dõi trận đấu. Một vệ sĩ ngồi cùng vừa xem vừa nâng vàng cho chủ nhân. Ảnh: Đức Vũ

Giữa hàng trăm cổ động viên ở Nhà Văn hóa Thanh niên (Quận 1), một người đàn ông trên người đeo rất nhiều vàng khiến người dân phải chú ý.

Anh là Trần Ngọc Phúc (36 tuổi, Quận 12). Người đàn ông này đeo rất nhiều vàng trên cổ và hai tay đến xem bóng đá cùng người hâm mộ. Trước đó, tại các trận tranh tài của đội tuyển Việt Nam, anh cũng hào hứng xuống đường cổ vũ.

Vệ sĩ và anh Phúc ôm nhau mừng bàn thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Đức Vũ

Chia sẻ trên một tờ báo mạng, anh Phúc từng cho hay, số vàng anh mang trên người có khối lượng hơn 13kg vàng, trị giá hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, dây chuyền nặng hơn 6kg, 4 chiếc nhẫn mỗi chiếc khoảng 1/2kg, 2 vòng vàng đeo tay hơn 3kg...

Anh cho biết, lý do mình đeo số vàng trên là do được thầy phong thủy khuyên đeo vàng tốt cho sức khoẻ , tài lộc và gặp may mắn...

Ảnh: Đức Vũ

Người đàn ông này bắt đầu đeo vàng từ 5 năm trước. Trừ lúc đi ngủ và đi tắm, hầu như thời gian nào anh cũng đeo số vàng "khủng" này trên người.