Đề xuất mua lại 8 dự án BOT: Không thể thua lỗ… Nhà nước gánh

Đây là quan điểm của PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).



Theo PGS.TS Bùi Thị An, trường hợp các doanh nghiệp, tư nhân đầu tư thua lỗ thì phải chấp nhận. Nhà nước đã tạo điều kiện cho đầu tư, kinh doanh, nhưng lại làm ăn thua lỗ thì đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến những bất cập này.

PGS. TS Bùi Thị An cũng đề nghị Bộ GTVT phải nghiên cứu lại để làm sao không làm thua thiệt cho Nhà nước.

PGS.TS Bùi Thị An.

Mới đây, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Chính phủ kiến nghị giải pháp xử lý khó khăn tại 8 dự án BOT hạ tầng giao thông do Bộ quản lý. Đây là lần thứ 2 Bộ GTVT kiến nghị nội dung này.

Bộ GTVT cho biết 8 dự án BOT đã hoàn thành, đưa vào khai thác nhưng chưa được thu phí hoặc không thể thu do mất an ninh trật tự, phương án tài chính bị phá vỡ. Có dự án đã thu phí song doanh thu thực tế chỉ đạt 30% so với hợp đồng. Nhiều năm qua, cơ quan nhà nước và nhà đầu tư đã tìm giải pháp nhưng không khả thi.

Theo Bộ GTVT, Bộ đã đàm phán với các nhà đầu tư về phương án sửa đổi hợp đồng theo hướng: Xóa bỏ trạm thu phí hoặc kéo dài thời gian thu, nhà đầu tư giảm lợi nhuận. Sau khi đàm phán, có 3 dự án khả thi để tiếp tục thực hiện hợp đồng; 5 dự án còn lại bổ sung vốn nhà nước nhưng vẫn không khả thi, do đó Nhà nước cần mua lại để chấm dứt hợp đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khắc phục ngay tình trạng ô tô thu phí tự động không qua được trạm BOT: