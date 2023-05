Tuyên Quang: Bắt 2 kẻ hack facebook nhắn tin vay tiền rồi chiếm đoạt

Ngày 18/5, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 2 người, gồm: Nguyễn Văn Lâm (SN 1997, trú tại thị trấn Diên Sanh) và Phạm Hoàng Thái (SN 1994, trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Lâm (trái) và Phạm Hoàng Thái.

2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, 2 phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp đấu tranh, triệt phá nhóm người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Những người này chiếm quyền sử dụng (hack) của các tài khoản facebook. Những tài khoản bị nhắm tới có lượng bạn bè lớn và thường xuyên hoạt động, tương tác. Sau đó, những kẻ này giả danh nhắn tin cho người quen trong danh sách bạn bè để hỏi vay tiền và chiếm đoạt.

Để tạo niềm tin, nhóm này đã đặt làm giả tài khoản ngân hàng có tên trùng với tên của chủ tài khoản facebook. Quá trình điều tra, 2 bị can khai nhận đã giả danh nhiều tài khoản facebook nhắn tin vay và chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Hiện vụ bắt 2 kẻ 'hack' facebook nhắn tin vay tiền rồi chiếm đoạt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

