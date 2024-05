Danh tính thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang

Ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao trên địa bàn huyện này. Cụ thể, vào sáng sớm cùng ngày, người dân tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bất ngờ phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam, 1 nữ nổi ở một ao trên địa bàn. Sự việc sau đó được báo tin tới UBND và Công an phường Nếnh.

Khu vực phát hiện thi thể đôi nam nữ.

Nhận tin báo, Công an thị xã Việt Yên và Công an phường Nếnh đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan trục vớt 2 thi thể. Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt và đang thực hiện công tác khám nghiệm tử thi.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân xác định nam giới là Lô Văn D. (SN 1998) trú tại thôn Nam, xã Yên Phúc (huyện Văn Quan, Lạng Sơn), đang làm công nhân trên địa bàn thị xã; nữ giới là Hoàng Thúy V. (SN 2001) trú tại xã Tân Văn (huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

Hiện vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.