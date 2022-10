Danh tính 2 cán bộ công an bị khởi tố vụ cháy karaoke An Phú

Tối 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với hai cán bộ thuộc Công an TP.Thuận An về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú khiến 32 người chết.



2 cán bộ thuộc Công an TP.Thuận An là trung tá Nguyễn Duy Linh (SN 1981) - Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Thuận An và đại úy Nguyễn Văn Võ (SN 1985), cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An.

Hiện trường vụ cháy karaoke An Phú

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Linh. Khám xét nơi làm việc của Linh và Võ.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các Lệnh, Quyết định nêu trên.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai cán bộ này. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của của hai cán bộ này.

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại địa bàn thành phố Thuận An.

Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM), chủ quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương) - nơi xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong. Ông Lê Anh Xuân khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại khoản 3, điều 313, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Xuân tại TP Thủ Đức, TPHCM.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú vào khoảng 20h15 ngày 6/9 khiến 32 người tử vong. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2 của cơ sở. Do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, rất khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú theo Khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự quy định về vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2022 được UBND tỉnh Bình Dương tổ chức ngày 4/10, trả lời câu hỏi về việc dư luận đặt ra có cổ phần của công an trong quán karaoke này, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nếu đơn vị nào có thông tin trên thì cung cấp cụ thể hơn cho cơ quan điều tra.

Theo đại tá Chính, trong quá trình điều tra, không có tài liệu để xác định có sự tham gia cổ phần của công an trong cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Ngoài việc bắt chủ cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, hiện nay những vấn đề liên quan đến việc cấp phép hoạt động karaoke, cấp phép an toàn PCCC, quá trình quản lý cơ sở này... cơ quan cảnh sát điều tra đang trưng cầu giám định.

“Trên tinh thần sai ở đâu sẽ xử lý đến đó, không có vùng cấm trong việc xử lý vụ cháy quán karaoke An Phú”, Đại tá Trần Văn Chính nhấn mạnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án, hành vi vi phạm của các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

