Bắt giam chủ quán karaoke An Phú liên quan vụ cháy 32 người chết

Tối 16/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM), chủ quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương) - nơi xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong .



Ông Lê Anh Xuân khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại khoản 3, điều 313, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú . (Ảnh: QĐND)

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Báo cáo của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho thấy, cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú, do ông Lê Anh Xuân đứng tên đăng ký kinh doanh. Năm 2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang thuê lại.

Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke, nhiều phòng được sử dựng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và các công năng khác...

Hỏa hoạn phát sinh tại cơ sở karaoke An Phú vào khoảng 20h15 ngày 6/9 tại tầng 2 của cơ sở. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến chiều 7/9, 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy, đưa ra khỏi hiện trường. 17 người được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn phát sinh.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2 của cơ sở. Do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, rất khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ…

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú theo Khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự quy định về vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

