Đánh sập đường dây đánh bạc trăm tỷ của nhóm "con nhà giàu" chơi siêu xe

Chiều nay (12/7), thông tin với, Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành côngquy mô cực lớn do đối tượng Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) cầm đầu.

Theo C45, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát về việc tăng cường đấu tranh chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2018, các trinh sát Phòng 4 (C45) phát hiện một đường dây tội phạm núp bóng dưới các công ty, doanh nghiệp tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản khi tiến hành triệt phá tổ chức cờ bạc của nhóm chơi siêu xe.

Sau quá trình thu thập hồ sơ và củng cố các chứng cứ, tối qua 11/7, hàng trăm trinh sát C45 phối hợp với K20 (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động), Công an quận 12 và công an các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh... thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 8 địa điểm, bắt giữ 9 nghi can trong đường dây này.