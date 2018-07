Nghi án trộm đập cửa ô tô đại gia lấy 3 tỷ, “khuyến mãi” 200 triệu

Liên quan đến vụ kẻ trộm đập cửa ôtô lấy hàng tỷ đồng, ngày 12/7, thông tin với PV Kiến Thức, Công an quận 7, TP HCM cho biết do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành xác minh nội dung trình báo và điều tra về vụ trộm tài sản có giá trị lớn.

Công an TPHCM đang điều tra vụ đậu ôtô ven đường, đại gia báo mất 2,8 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nạn nhân là ông N.V.H (60 tuổi, ngụ quận 8) bị mất 2,8 tỷ đồng khi vừa đi rút tiền ở ngân hàng về.

Trước đó chiều ngày 9/7, ông H điều khiển xe ôtô 4 chỗ lần lượt đến 2 ngân hàng ở huyện Bình Chánh và quận 7, rút tổng cộng 3 tỷ đồng. Ông để tất cả số tiền này trong 1 chiếc túi, đặt trên ghế ngồi phía trước trên xe ô tô.

Đến khoảng 16h cùng ngày, ông H. lái xe đến trước 1 công ty chuyên về vận tải sông biển, nằm trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Kiểng, quận 7) và đậu xe trên lề đường, phía bờ Kênh Tẻ. Lúc này, không có người trông coi xe rồi đi vào công ty nói trên.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, ông H. ra xe thì phát hiện cửa kính ở vị trí ghế ngồi phía trước, bên phải bị đập vỡ và mất số tiền 2,8 tỷ đồng, chỉ còn lại 1 cọc tiền 200 triệu đồng trên ghế ngồi.