Đang chở con nhỏ, người phụ nữ bị người yêu chặn đường đâm chết

(Kiến Thức) - Đang chở con nhỏ đi trên đường, chị Đ. T. T. (Bình Định) bị bạn trai tên Hoàng đuổi theo chặn đường rồi cãi vã. Trong lúc to tiếng, Hoàng dùng dao đâm chị T. tử vong.

Ngày 3/2, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra đang phối hợp với công an tỉnh Bình Định truy bắt nghi can Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1989, trú xã Bình Nghi) để điều tra về hành vi chặn đường đâm chết người yêu.

"Hung thủ gây án xong bỏ trốn khỏi hiện trường, cơ quan điều tra cũng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, đồng thời truy bắt nghi can", đại diện công an huyện nói.

Ảnh minh họa.

Qua điều tra ban đầu, chiều 2/2, chị Đ. T. T. (sinh năm 1972, trú huyện Tuy Phước) đi xe máy, chở con gái 13 tuổi theo hướng xã Bình Nghi - thị xã An Nhơn để về nhà. Trên đường đi, Hoàng thấy chị T. nên đuổi theo và giữa 2 người có lời qua tiếng lại.

Trong lúc cãi vã, Hoàng cầm dao đâm chết người yêu, gây án xong nghi can nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, chị T. hiện làm chủ một quán cà phê và đã ly hôn. Còn Hoàng làm xây dựng và giữa 2 người có phát sinh tình cảm yêu đương nên thường xuyên qua lại.

Hiện, vụ án người phụ nữ bị người yêu chặn đường đâm chết đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Xem thêm video: Video người đàn ông ở Mexico bị thiêu chết vì tội ấu dâm và giết người.