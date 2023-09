Dân bức xúc chặn xe chở tro, xỉ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả bị xử phạt 55 triệu đồng

Ngày 21/8, Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực I thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả với số tiền 55 triệu đồng. Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả đã có hành vi vi phạm hành chính không có văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa khi xây dựng công trình.

Theo biên bản do Chi cục Đường thủy Nội địa khu vực I lập cho thấy, Ngày 21/8, Đội Thanh tra – An toàn số 2 phối hợp với Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực I – Đại diện Đông Bắc kiểm tra hoạt động thi công công trình mố trụ đặt cẩu tại Km 23+500 bờ phải sông Kinh Thầy thuộc thôn Thái Mông (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn) do Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả là chủ xây dựng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có văn bản thỏa thuận mượn đất giữa Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả ký ngày 20/5/2023. Ngoài ra Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ liên quan khác.

Tại vị trí Km 23+500 bờ phải sông Kinh Thầy, Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả đang xây dựng 1 mố trụ đặt cẩu kết cấu mố trụ bê tông cốt thép có chiều dài dọc sông 6 m, chiều rộng 10m tính từ mép bờ tự nhiên ra sông, chiều cao mố trụ 2m.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả dừng thi công công trình mố trụ đặt cẩu trên kể từ thời điểm kiểm tra.

Trước đó, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả để thực hiện vận chuyển và tiêu thụ tro, xỉ từ xi lô trong nhà máy. Ngày 26/7, Công ty TNHH điện lực Jack Hải Dương chuyển giao chất thải tro xỉ bằng đường thủy với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả tại cảng nhập dầu của Công ty. Quá trình chuyển giao có phát sinh bụi tại các công đoạn xả xỉ từ silo chứa vào xe ô tô tải và từ xe ô tô tải xuống tàu khiến người dân phản ứng, sau đó các cơ quan chức năng yêu cầu dừng vận chuyển tro xỉ qua đường thủy.