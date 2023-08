Nữ giám đốc và 4 lần trộm cắp tài sản Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản hơn 8 tỷ đồng xảy ra tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương.



Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy (SN 1991, trú tại xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) - Giám đốc công ty TNHH kiến thiết công trình Thái Sơn về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cùng tội danh trên, 6 đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Vũ Văn Minh (SN 1963) – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268; Phạm Văn Trường (SN 1963) – Đội trưởng Đội Bảo vệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đông Hải 268 cùng các đối tượng Lưu Hữu Viện (SN 1978, trú tại xã Quang Thành); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980), Nguyễn Văn Vượng (SN 1977, cùng trú tại xã Lê Ninh) và Hoàng Văn Bộ (SN 1985, trú tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy

Điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thị Thùy - Giám đốc công ty TNHH kiến thiết công trình Thái Sơn đã ký kết hợp đồng với liên danh với Công ty HH Viện thiết kế điện lực Tây Nam - Tập đoàn cố vấn công trình điện lực Trung Quốc và Công ty quốc tế - Tập đoàn cố vấn công trình điện lực Trung Quốc là nhà thầu phụ thực hiện thi công trong nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, địa chỉ xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn.

Quá trình thi công, Thùy đã cấu kết với Minh, Trường trộm cắp tài sản là các ống thép chịu nhiệt bề mặt lò hơi (gọi tắt là ống thép) để tại kho trung chuyển (kho ngoài trời) của BOT.

Để thực hiện hành vi trộm cắp, vào buổi tối khoảng từ 18h30 đến khoảng 20h30, Thùy đã thuê nhiều người khác rút trộm các ống thép từ kho trung chuyển mang về cất giấu tại phía sau kho của công ty Thái Sơn nằm trong khuôn viên BOT. Sau đó, liên hệ người mua sử dụng xe tải vận chuyển đi bán lấy tiền chia nhau.

Trong tháng 1/2023, Thùy đã thuê người khác thực hiện việc trộm cắp 4 lần, với tổng tài sản theo trình báo của BOT là 16.172 mét ống thép các loại, trị giá hơn 8,5 tỷ đồng.

Cụ thể, tối 3/1, Thùy cùng với Viện, Bộ, Tuấn, Vượng vào BOT cắt hàng rào chắn của kho trung chuyển và rút ống thép về cất giấu tại khu vực phía sau kho công ty Thái Sơn. Sau khi hoàn tất, Thùy trả tiền công cho Viện, Bộ, Tuấn từ 200 đến 500 nghìn đồng/người.

Ngày 4/1, Thùy liên hệ bán số ống thép trộm cắp được cho Đoàn Văn Hiện (SN 1975, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cũng thuê Viện, Tuấn, Bộ bốc ống thép lên xe tải. Khi việc bốc, dỡ hoàn tất, Thùy đã trả tiền công cho những người này từ 200 đến 500 nghìn đồng/ người

Cũng trong tối 4/1, Thùy thuê Viện, Bộ, Tuấn, Vượng và 2 người khác cùng chị ta vào BOT trộm cắp ống thép từ kho trung chuyển về cất giấu tại khu vực phía sau kho công ty Thái Sơn. Lần này, Thùy trả tiền công cho các đối tượng từ 200 đến 500 nghìn đồng. Đến ngày 5/1, Thùy liên hệ bán ống thép trộm cắp được cho Hiện.

Ngày 5/1, Thùy thuê Viện, Bộ, Tuấn, Vượng và 3 người khác cùng Thuỳ đi vào BOT trộm cắp ống thép từ kho trung chuyển về cất giấu tại khu vực phía sau kho Công ty Thái Sơn. Khi làm xong, Thùy trả tiền công cho những người này từ 200 đến 500 nghìn đồng. Đến ngày 6/1, Thùy liên hệ bán ống thép trộm cắp được cho Hiện.

Tối 10/1, Thùy thuê Viện, Bộ, Tuấn, Vượng và 2 người khác cùng Thuỳ đi vào BOT trộm cắp ống thép từ kho trung chuyển về cất giấu tại khu vực phía sau kho công ty Thái Sơn. Quá trình trộm cắp, Viện bị ống thép rơi làm gẫy chân. Khi làm xong Thùy trả cho những người này từ 200 đến 500 nghìn đồng. Đến sáng ngày 12/1 và 4/2, Thùy liên hệ bán lại ống thép cho Hiện.

Vũ Văn Minh phụ trách công tác bảo vệ đảm bảo ANTT và tài sản của nhà máy. Tuy nhiên Minh đã cấu kết với người khác thực hiện hành vi trộm cắp, chỉ đạo các bảo vệ khác không được kiểm tra người, xe của Thùy khi vào công ty thực hiện trộm cắp và vận chuyển tài sản trộm cắp được mang đi tiêu thụ.

Sáng 7/2/2023, Công an thị xã Kinh Môn nhận được tin báo tội phạm của Công ty TNHH Dịch vụ Nhà máy điện Việt Nam Năng lượng Trung Quốc chi nhánh Hải Dương thuộc Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương về việc, khoảng 16h ngày 6/2, nhân viên bộ phận kỹ thuật sản xuất của công ty kiểm tra, phát hiện bị mất ống thép tại khu vực kho bãi trung chuyển của công ty. Số lượng ống thép bị mất 16.172m tương đương 60 tấn, trị giá ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 11/2022 đến đầu tháng 2/2023, Nguyễn Thị Thùy – Giám đốc Công ty TNHH kiến thiết công trình Thái Sơn cùng một số đối tượng đã có hành vi cấu kết với nhau để trộm cắp số tài sản nêu trên. Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kinh Môn đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thùy, Vũ Văn Minh, Phạm Văn Trường về tội trộm cắp tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra…

