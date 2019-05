Đâm vợ, đốt nhà, lao xe vào “tình địch” nghi do ghen tuông

Trên đường điều khiển xe ô tô đến công an đầu thú, phát hiện chiếc xe đi chiều đối diện là của người đàn ông nghi là "tình địch" của mình, ông Y. lao xe vào chiếc xe này sau đó 2 bên lao vào đánh nhau.



Sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 20/5, tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ đâm xe.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Y. (50 tuổi) đi đám cưới về đã dùng dao đâm vợ trọng thương sau đó ông Y. phóng hỏa đốt nhà.

Phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC cùng công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt để dập lửa. Bà L. được đưa vào cơ sở y tế nhưng do vết thương nặng nên người phụ nữ này được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu.

Đáng nói, sau khi đâm vợ ông Y điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông hướng thị trấn Quỳ Hợp để đến công an đầu thú. Trên đường đi, thấy chiếc xe của ông Ph. (người ông Y cho rằng có quan hệ tình cảm với vợ mình) nên đã lao thẳng chiếc xe vào xe của ông Ph. Hai người xuống xe đánh nhau và được người dân can ngăn.