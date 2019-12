Đại úy Công an Bến Tre nhận hối lộ: Biết luật, phạm luật...có ra khỏi ngành?

Mới đây vụ việc đại úy Nguyễn Minh Bá, Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.



Theo đó, đại úy Nguyễn Minh Bá bị Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao bắt quả tang khi đang nhận 15 triệu đồng từ một đương sự của một vụ án về giao thông, tại quán cà phê trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre).

Phẫn nộ hơn, với trọng trách được đơn vị phân công điều tra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên địa bàn huyện khi hồ sơ vụ án đang chuẩn bị được tòa án đưa ra xét xử, đại úy Nguyễn Minh Bá đã bất chấp các quy định của pháp luật, các quy định của ngành để gợi ý với đương sự về "tiền lo ăn nhậu” để được hưởng án treo.

Ảnh minh họa.

Hành vi của đại úy Nguyễn Minh Bá diễn ra chỉ sau một thời gian ngắn khi ngành công an vừa thi hành kỷ luật giáng chức, buộc ra khỏi ngành với hai bộ là bà Lê Thị Hiền, cựu cán bộ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) và ông Nguyễn Xô Việt, cựu cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) do vi phạm quy tắc ứng xử, điều lệ ngành, làm ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ của đại úy Nguyễn Minh Bá không chỉ vi phạm quy tắc ứng xử, điều lệ ngành, vi phạm đạo đức công an nhân dân mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, với hành vi này không chỉ bị tước danh hiệu công an nhân dân mà còn bị truy tố trách nhiệm hình sự và đối mặt với án phạt tù.

Bởi đại úy Nguyễn Minh Bá được giao nhiệm vụ người thực thi pháp luật điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người nghiêm trọng mà đối tượng bị truy tố đã được xác định có hành vi vi phạm pháp luật, lẽ ra đại úy Nguyễn Minh Bá phải làm việc công tâm khách quan đúng quy định của pháp luật để làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Chỉ vì lợi ích của cá nhân, đại úy Bá đã gợi ý để nhận hối lộ với số tiền 15 triệu để “ăn nhậu” là hành vi không thể chấp nhận được của một người am hiểu pháp luật.

Hành vi ấy không chỉ thể hiện sự thoái hóa biến chất, không còn đủ tư cách, phẩm chất đạo đức đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân, thậm chí còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, để đào tạo nên một cán bộ công an nhân dân, Nhà nước đã phải đầu tư chi phí rất nhiều tiền của, bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ cũng phải rất cố gắng phấn đấu, học tập, rèn luyện thì mới đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, chỉ vì số tiền 15 triệu đồng mà đại úy Nguyễn Minh Bá, Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) đã đánh mất tất cả thì đây là một câu chuyện quá đáng buồn.

Vi phạm của đại úy Nguyễn Minh Bá không khiến bản thân cán bộ công an này mất hết tất cả mà còn làm xấu đi hình ảnh của người cán bộ công an nhân dân, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào lực lượng thực thi pháp luật.

Bởi vậy, việc phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh với những trường hợp như thế này là hết sức cần thiết để làm trong sạch đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cũng như làm trong sạch bộ đội cán bộ công chức, viên chức nhà nước, giữ gìn niềm tin cho nhân dân.

Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, tội nhận hối lộ là một trong những tội danh điển hình trong nhóm tội về Tham nhũng theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Cường cho rằng, với số tiền nhận hối lộ 15 triệu đồng đồng thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù theo quy định tại khoản 1, điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi nhận hối lộ hoặc Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt thì đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt quy định tại khoản 2, Điều 354 BLHS là từ 7 đến 15 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự nêu trên thì đại úy Nguyễn Minh Bá còn bị hình thức kỷ luật đảng là khai trừ ra khỏi đảng và hình thức kỷ luật trong ngành công an nhân dân là tước danh hiệu công an nhân dân.

“Đây là những hình thức kỷ luật cao nhất có thể áp dụng trong trường hợp này và chắc chắn sẽ bị áp dụng với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Đồng thời, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, đây là một bài học cho sự thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thiếu bản lĩnh trong việc thực hiện nhiệm vụ, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những cán bộ chiến sĩ công an khác.