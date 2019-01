Đại úy Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bị bắt vì... dùng ma túy

Đại úy Cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận bị bắt quả tang sử dụng ma túy trong khách sạn. Ảnh minh họa.

Ngày 9/1, Công an tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan để củng cố hồ sơ, thực hiện quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy N.T.P (37 tuổi).này công tác tại phòng PC04, Công an tỉnh Bình Thuận, bị bắt quả tang về hành vi sử dụng ma túy.