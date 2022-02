Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức Cục trưởng Cảnh sát kinh tế

Chiều ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Tại lễ công bố, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã thông báo các quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03 - Bộ Công an), từ ngày 1/3/2022.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, tân Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu ( Bộ Công an).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc giao Đại tá Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian kiện toàn Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê ở tỉnh Nghệ An. Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an Quảng Ninh, ông Lâm là Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Người tiền nhiệm của ông Lâm tại Cục C03 là thiếu tướng Nguyễn Văn Long hiện giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an .

>>> Mời độc giả xem thêm video Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an: