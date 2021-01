Đại hội Đảng lần thứ XIII: Niềm tin và khát vọng hiện thực hóa Báo cáo chính trị

Đại biểu đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội

Đại biểu Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng uỷ khối Cơ quan Trung ương cho biết, ông đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội.

“Lực lượng Công an đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Việc đảm bảo an ninh, an toàn không chỉ ở Hà Nội, ở khu vực diễn ra Đại hội mà từng xã, phường, thị trấn, khu phố, làng bản đều rất an toàn, người dân được sống trong sự bình yên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đảm bảo ANTT cũng đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” – ông Việt nói.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết, bản thân ông cũng đánh giá cao công tác bảo đảm ANTT, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ sự bình yên của đất nước. Lực lượng Công an đã chủ động, nghiêm túc trong đấu tranh, truy quét các loại tội phạm, làm giảm tỷ lệ phạm tội. Nhờ đó, ANTT của đất nước luôn đảm bảo, người dân được sống trong bình yên.

Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông rất ấn tượng với công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an. Việc đảm bảo ANTT được tổ chức rất bài bản, quy chủ đến từng chi tiết nên các đại biểu rất yên tâm. Đồng thời tin tưởng, với sự chuyên nghiệp, chính quy của lực lượng Công an thì trong nhiệm kỳ tới, ANTT vẫn luôn được giữ vững, tội phạm tiếp tục được kéo giảm, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.