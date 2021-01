Mạo danh Thanh tra Chính phủ lừa chạy việc 700 triệu đồng

Bị cáo Nguyễn Văn Huyền tại tòa.

Tới ngày 5/3/2016, dì của Huyền cùng bố con anh T. đến nhà Huyền tại phòng 307, CT3A, khu đô thị Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Lúc này, ông C. đưa cho Huyền 300 triệu đồng (nhưng không viết giấy biên nhận). Mục đích của ông C. là đặt cọc chỉ tiêu vào ngành công an theo yêu cầu của Huyền. Để bị hại yên tâm, Huyền hẹn đến khoảng tháng 6/2016 sẽ có chỉ tiêu và tuyển dụng vào làm việc tại phòng tài chính kế toán - Bộ Tư lệnh – Cảnh sát cơ động (anh T. có ghi âm nội dung cuộc nói chuyện thể hiện việc giao nhận số tiền trên).

Sau đó, Huyền báo cho người dì họ là đã có chỉ tiêu nên cần thêm 300 triệu đồng nữa để xin xét duyệt. Ngày 14/11/2016, ông C. tiếp tục đưa cho Huyền 300 triệu đồng. Sau đó 1 tuần, Huyền tiếp tục nhận thêm 100 triệu đồng của bị hại để xin cho anh T. vào vị trí tốt. Sau khi nhận toàn bộ số tiền như đã thỏa thuận, Huyền hứa rằng chỉ 2-3 tháng sau anh T. sẽ được đi làm.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Huyền không hề có một động thái nào để xin việc cho anh T. mà sử dụng tiền nhận được để chi tiêu cá nhân. Về phía bị hại, thấy quá thời hạn như Huyền cam kết, anh T. vẫn không được đi làm nên đã nhiều lần gọi điện, song Huyền đưa ra nhiều lý do trì hoãn, không trả lại tiền và lảng tránh không gặp.

Bức xúc vì bị Huyền lừa mất số tiền lớn, anh T. đã viết đơn tố giác Huyền gửi đến công an quận Nam Từ Liêm. Hiện bị cáo Huyền mới trả được cho gia đình anh T. 185 triệu đồng, số tiền còn chiếm đoạt là 515 triệu đồng. Tại tòa, Huyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo trình bày có hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn bố mẹ già và hai con nhỏ nên xin tòa cho hưởng mức án thấp nhất để sớm được trở về.

Sau quá trình nghị án, xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huyền 10 năm tù.



