Bộ CA sẽ dừng cấp CMND 9 số để cấp Căn cước gắn chip

Bộ Công an cho biết đã có văn bản thông báo tới công an các tỉnh, TP trên cả nước yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số để cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Theo đó, từ ngày 22/1, công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, CMND 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.

Công an tiếp nhận hồ sơ và thông tin của công dân để cấp CCCD gắn chip điện tử. Ảnh: Thư viện pháp luật Hiện công an một số tỉnh đã thông báo công khai việc dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, CMND 9 số đến người dân. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng yêu cầu công an các địa phương khẩn trương xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp CMND 9 số.

Thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ căn cước công dân.



Các trường hợp được ưu tiên khi cấp căn cước công dân gắn chip điện tử bao gồm:

- Những công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND 9 số, CMND 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạch.

- Trường hợp công dân được cấp CMND, căn cước công dân nhưng CMND, căn cước công dân hư hỏng, mờ nhòe, rách nát, không sử dụng được và các trường hợp CMND, căn cước công dân hết giá trị sử dụng.

- Trường hợp công dân đã được cấp CMND, căn cước công dân nhưng bị mất.

- Trường hợp công dân đã được cấp CMND, căn cước công dân nhưng có sự thay đổi thông tin trong CMND, căn cước công dân.

Những trường hợp khác do lãnh đạo công an các cấp quyết định.

Từ ngày 1/1/2021, các tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện việc làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân, trong đó có Hà Nội, TPHCM... qua đó khoảng 50 triệu công dân Việt Nam, từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp loại thẻ này. Việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được Bộ Công an thực hiện đến ngày 1/7/2021.

Theo quy trình, người dân đến làm việc chỉ cần xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch để cán bộ công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu CCCD đã thu thập từ trước đó, không cần phải điền vào tờ khai như trước đây nữa.

Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay. Quá trình này chỉ kéo dài khoảng 5 phút.

Do hiện nay Bộ Công an chưa ban hành thông tư chính thức về mẫu thẻ CCCD gắn chip, nên trước mắt cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin cá nhân của công dân vào hệ thống dữ liệu. Khi hoàn tất việc in thẻ, CCCD sẽ được gửi về công an nơi công dân cư trú, tiếp đó gửi về tận nơi cho người dân.

Do số lượng cấp thẻ là rất lớn, công dân nếu không thuộc năm trường hợp như đã nêu ở trên thì chưa cần ồ ạt đi làm CCCD gắn chip ngay mà có thể thực hiện sau ngày 30/6/2021, tránh tình trạng quá tải.

Với CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng thì vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Đầu năm 2021 phát hành Thẻ căn cước công dân kiểu mới