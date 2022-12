Đà Nẵng: Bắt phó chủ tịch quận Cẩm Lệ và thuộc cấp

Tối 7/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra làm rõ hành vị nhận hối lộ và đưa hối lộ liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

UBND quận Cẩm Lệ

Cụ thể, Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam ông Võ Thiên Sinh (44 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ); Võ Thành Quý (36 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Đặng Nhất Huy (41 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng) để điều tra về tội danh "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Được biết, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố chứng cứ để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt 2 cán bộ "làm luật" cho xe qua cửa khẩu Lạng Sơn giá 100-300 triệu đồng: