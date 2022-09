Khám phá Sơn Trà - điểm check in siêu đẹp ở phố biển Đà Nẵng

Nằm cách trung tâm Đà Nẵng 10 km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là một món quà, là viên ngọc quý mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố này. Du khách có thể thư thái ngắm nhìn cảnh đẹp như tranh ở hồ nước tự nhiên nằm dưới chân bán đảo Sơn Trà. Vòng quanh chân núi có nhiều bãi cát trắng mịn như Bãi Bàng, Bãi Rạng, Bãi Bụt, bãi Nam ... với sóng vỗ rì rào say lòng du khách. Những cảnh lãng mạn, nên thơ chỉ có thể tìm thấy ở Sơn Trà. Không gian thanh bình và thơ mộng nơi non nước bồng bềnh với biển cả mênh mông. Bán đảo Sơn Trà như nàng công chúa được đánh thức sau giấc ngủ dài xuyên thế kỷ, bừng dậy với vẻ đẹp lộng lẫy đầy sức quyến rũ. Như một bản tình ca trong trẻo của non nước trời mây. Thấp thoáng những cánh rừng nguyên sinh cùng với hệ sinh thái đa dạng. Rừng nguyên sinh xanh thẳm kéo dài đến tận chân mây hoà quyện với màu xanh ngọc bích của nước biển Đông. Cảnh quan hoang sơ như chưa từng có bàn tay con người chạm vào, mang vẻ đẹp tự nhiên. Du khách như lạc vào một không gian tĩnh lặng, yên ả, tránh xa những xô bồ đông đúc, tấp nập nơi phố biển cách đó không xa. Xa xa là "thành phố đáng sống" hiện lên đẹp như trong truyện cổ tích. Một khung cảnh ngỡ chỉ thấy trong phim ảnh. Chùa Linh Ứng Sơn Trà - nơi hội tụ linh khí của đất trời, là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Đặc biệt, tại chùa Linh Ứng Sơn Trà có tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam (cao 67m, đường kính tòa sen 35m). Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa. Chùa nằm tựa lưng vào đỉnh Sơn Trà vững chãi, được xem là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng cả về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật. Chùa Linh Ứng Sơn Trà còn là nơi giao hòa giữa biển trời với núi sông trong khoảng không trầm lặng, với tiếng vỗ rì rầm của biển cả. Những cung đường tuyệt đẹp dẫn lên bán đảo Sơn Trà. Dù không phải là mùa hoa giấy nở rộ, nhưng những cung đường hoa giấy trên bán đảo Sơn Trà vẫn là một điểm thu hút các bạn trẻ đến check in mỗi ngày. Phong cảnh hữu tình như chỉ thấy trong tranh. Cả những con đường cũng trở nên thơ mộng. Khu vực trước khách sạn InterContinental Đà Nẵng với những tượng khỉ độc đáo luôn thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Đây cũng là nơi xuất hiện những chú khỉ tinh nghịch, cực kỳ dạn dĩ. Khỉ ở đây còn rất "kinh nghiệm" trong việc thưởng thức đổ ăn thức uống của du khách. Một chú khỉ đang khám phá ly trà sữa Chúng hầu như ăn được mọi thức ăn từ bánh đến nước ngọt, sữa hộp... Hiện nay, tình trạng du khách cho khỉ ăn tại khu vực này đã giảm nhiều. Ảnh: Bình Minh Một hình ảnh đáng yêu về hai mẹ con khỉ được nhiều người thích thú.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cầu Vàng tại Đà Nẵng được chọn là kỳ quan mới của thế giới: (Nguồn: THĐT)

