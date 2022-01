Cựu sinh viên điều hành đường dây môi giới mại dâm ở Hà Nội

Ngày 22/1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi), Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An (cùng 21 tuổi) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Theo Công an quận Hà Đông, Kiên là "trùm" đường dây môi giới sugar baby - sugar daddy, qua một nhóm trên mạng xã hội tên “D…and Sexies".

Công an quận Hà Đông cho biết thêm, Kiên chưa có tiền án, tiền sự, từng tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin một trường đại học có danh tiếng ở Hà Nội nhưng không có công ăn việc làm ổn định. Sau khi ly hôn, Kiên sống một mình và tìm vào những nhóm có nội dung đồi trụy trên mạng xã hội. Từ đó, nghi phạm quen Quân và lên ý tưởng thành lập một nhóm môi giới mại dâm.

Hai đối tượng Quân và Kiên.

Từng là sinh viên công nghệ thông tin, thạo máy tính và các thủ thuật Internet nên không khó để Kiên lập nhóm trên trang mạng xã hội Telegram, rồi cùng Quân lôi kéo, dụ dỗ gái mại dâm tham gia. Trong khoảng 6 tháng hoạt động, nhóm của Kiên có khoảng 4.000 thành viên. Các bài đăng trong nhóm chủ yếu là những nội dung giới thiệu, chào hàng baby - thực chất là gái bán dâm . Những cô gái này ở nhiều quận, huyện tại Hà Nội, tự quảng cáo là sinh viên, nhân viên công sở.

Đối với Sỹ An, cảnh sát cho biết thanh niên này cũng là sinh viên đại học, sống trọ cùng Quân ở quận Bắc Từ Liêm. Anh ta được Quân dụ dỗ, tham gia đường dây với vai trò tìm gái mại dâm để hưởng hoa hồng. Sau khi daddy (người mua dâm) chọn baby (gái bán dâm) trên nhóm, họ kết nối với nhau. Người môi giới (Kiên hoặc Quân) sẽ đứng ra thỏa thuận tiền.

Khi "hợp đồng" thành công, môi giới sẽ cắt phế 30% tổng tiền mà gái bán nhận từ khách và thu của daddy 3-10 triệu đồng. Ngày 12/1, 5 tổ công tác của Công an quận Hà Đông và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt khám xét các địa điểm thường mua bán dâm của đường dây, phát hiện 3 khách sạn ở quận Hà Đông có 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tiếp tục khám xét nhà của các nghi phạm, Công an thu giữ 200 triệu đồng, nhiều thiết bị điện tử, thẻ ngân hàng và các tài liệu liên quan. Ngoài nhóm trên, riêng Quân còn quản lý 3 nhóm môi giới mại dâm khác.