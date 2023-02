Cựu Chủ tịch NSJ Group hầu tòa vụ án Sở Y tế Cần Thơ

Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Ph i (SN 1964), Cao Minh Chu (SN 1967); cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới (NSJ Group) Hoàng Thị Thúy Nga (SN 1975), cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới, viết tắt là NSJ Group và 17 đồng phạm hầu tòa về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.



Hoàng Thị Thúy Nga tại tòa.

Ngoài các bị cáo trên, tòa án đã triệu tập 25 công ty, 109 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, có ông Võ Thành Thống - nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư). Tuy nhiên, phiên tòa ngày 9/2 chỉ có 25/109 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Do không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên chủ tọa quyết định tiếp tục phiên tòa.

Cáo trạng nêu rõ, giai đoạn 2015-2019, Hoàng Thị Thúy Nga thành lập doanh nghiệp gồm NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An, Công ty TNHH đầu tư và thương mại MQF và nhờ một số cấp dưới đứng tên pháp nhân nhằm ký các hợp đồng mua bán nội bộ, nâng khống giá thiết bị dự thầu.

Từ năm 2017 đến 2019, Sở Y tế thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (3 gói thầu) và Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ (1 gói thầu).

Biết Sở Y tế TP Cần Thơ có 4 gói thầu mua sắm về y tế tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tim với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Do muốn trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã chủ động liên hệ và gặp ông Võ Thành Thống, khi đó là Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (sau là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghỉ hưu tháng 11/2022) xin "tạo điều kiện".

Ông Thống đã giới thiệu Nga với bà Bùi Thị Lệ Phi - Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và Cao Minh Chu - Phó giám đốc, sau là Giám đốc Sở y tế Cần Thơ là những người phụ trách trực tiếp dự án. Do được ông Thống giới thiệu, bà Phi và ông Chu đã đồng ý tạo điều kiện để công ty của Nga tham gia và trúng thầu.

Bà Bùi Thị Lệ Phi - Giám đốc Sở Y tế và là đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, bố trí vốn cho 4 gói thầu. Bà Phi ký các quyết định chỉ định thầu thuê tư vấn thẩm định giá và chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu. Ngoài ra, bà Phi còn trao đổi, bàn bạc với bà Nga thống nhất về danh mục hàng hóa đầu tư, giá trị thiết bị để tạo điều kiện cho Công ty NSJ và Bình An trúng 4 gói thầu. Bà Phi cũng chỉ đạo cấp dưới trao đổi, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, báo giá do công ty của bà Nga cung cấp. Từ hồ sơ được tuồn trước này, Sở Y tế TP Cần Thơ cùng với Công ty BTC Value đã thẩm định trái quy định pháp luật nhằm mục đích giúp Công ty NSJ, Bình An trúng 4 gói thầu.

Sau khi thống nhất với Sở Y tế Cần Thơ về những nội dung liên quan đến đấu thầu cung cấp thiết bị y tế, Hoàng Thị Thúy Nga đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá sẽ trúng thầu, các báo giá khống để Sở Y tế Cần Thơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu; phối hợp với Công ty BTCVALUE, cung cấp các báo giá để ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá đã ấn định trước với Sở Y tế Cần Thơ.

Do biết trước sẽ trúng thầu và để tạo lợi thế khi dự thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã yêu cầu các công ty của mình đàm phán ký trước hợp đồng mua hàng theo tiêu chí của Hồ sơ mời thầu, đồng thời đối với hàng hóa đặc thù, đặc quyền ký hợp đồng trước để đảm bảo chỉ duy nhất Công ty của Nga có hàng hóa tham dự thầu và trúng thầu.

Khi chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, Hoàng Thị Thúy Nga chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên của Công ty Mediconsult (đơn vị tư vấn có quan hệ với Nga) để thống nhất, điều chỉnh về nội dung hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho công ty của Nga, trước thời gian phát hành theo quy định. Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi (nộp hồ sơ dự thầu bằng hồ sơ giấy), Nga sử dụng một số công ty thân quen để làm “quân xanh” để thông thầu.

Từ đó, Công ty NSJ của Nga và Công ty Bình An đã trúng 4 gói thầu với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 32,6 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định, khi trúng thầu, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga đã “lại quả” cho bị cáo Bùi Thị Lệ Phi 3 tỷ đồng. Bị cáo Cao Minh Chu nhận từ cấp dưới của bị cáo Nga 200 triệu đồng.

Sau khi rời Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga thành lập Tập đoàn hành trình Thành công mới (NSJ Group). Sau đó, NSJ Group thành lập thêm 7 công ty hoạt động về lĩnh vực giáo dục và y tế. Bị cáo Nga từng là cấp dưới của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC (là bị cáo trong vụ án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai).

Liên quan, ông Võ Thành Thống bị xác định là người có trách nhiệm chỉ đạo và quyết định chủ trương, bố trí vốn của dự án. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng chưa có căn cứ xác định ông Thống có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu hoặc vụ lợi nên không xử lý hình sự.

Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 20/2.

