Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo gì vụ TNGT nghiêm trọng ở Thanh Hóa?

Liên quan đến vụ TNGT làm 2 người chết và 3 người bị thương trong vụ TNGT giữa xe ô tô khách và xe đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vào sáng 21/7, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ GTVT về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên. Hiện trường vụ tai nạn. Theo đó, xe ô tô đầu kéo có biển số đăng ký 37H-007.86, nhãn hiệu/số loại: CNHTC, năm sản xuất 2015 tại Trung Quốc; chủ xe theo giấy đăng ký xe là: Nguyễn Văn Đồng, địa chỉ chủ xe tại thôn Bình Hạnh, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là 2 người ngồi; khối lượng kéo theo cho phép là 40.000 kg; khối lượng cho phép đặt lên mâm kéo là 13.370 kg. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30/12/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S –tỉnh Nghệ An, có hạn kiểm định đến hết ngày 29/12/2022.

Với xe sơ mi rơ moóc biển số đăng ký 37R-039.72 là loại phương tiện sơ mi rơ moóc (chở container); nhãn hiệu/số loại: DOOSUNG, DV-FBT-40B-1-1, năm sản xuất 2022 tại Việt Nam; chủ xe theo giấy đăng ký xe là: Công ty cổ phần Trung Hải NA GROUP, địa chỉ chủ xe tại tầng 2, Tòa nhà Trung Hải Nghệ An, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 31.900 kg; sơ mi rơ moóc được kiểm định lần gần nhất ngày 18/06/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S –tỉnh Nghệ An, có hạn kiểm định đến hết ngày 17/06/2024.

Với xe ô tô khách (có giường nằm), có biển số đăng ký: 81B-009.65, nhãn hiệu/số loại: THACO-TB120SLWII, năm sản xuất 2014 tại Việt Nam; chủ xe theo giấy đăng ký xe là Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Gia Lai, địa chỉ chủ xe: 42 Lê Duẩn, Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; số người cho phép chở (ngồi, nằm, kể cả người lái) là 2 người ngồi/46 người nằm. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 06/07/2022 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D – tỉnh Thanh Hóa, có hạn kiểm định đến hết ngày 05/01/2023.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3606D tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.