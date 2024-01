Cửa ngõ “nhộn nhịp” nhất Sài Gòn Tết Giáp Thìn sẽ như thế nào?

Lãnh đạo Phòng CSGT phát lệnh ra quân đảm bảo TTATGT dịp Tết Giáp Thìn 2024

Sáng 11/1 (Mùng 1 tháng Chạp năm Quý Mão), đúng 1 tháng trước Tết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM phối hợp với nhiều đơn vị liên quan ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân năm 2024.