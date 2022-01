Co ro đêm lạnh canh đào quất, bám trụ vỉa hè kiếm cái Tết

Những ngày cận Tết, không khó để gặp cảnh đào, quất, bưởi cảnh tràn ngập vỉa hè Hà Nội. Anh Lý (Quốc Oai - Hà Nội) tâm sự, vào mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán, anh lại khăn gói ra vỉa hè khu vực Lạc Long Quân (Tây Hồ) để bán đào quất. Tính đến nay, anh bán đã được khoảng 10 năm. Dịp này, anh bắt đầu ra vỉa hè bán hàng từ 12 tháng Chạp. Tức đến giờ, anh dựng lều ăn ngủ ở vỉa hè đã nửa tháng, bất chấp mưa rét giá lạnh. Theo anh Lý, năm nay do tác động của dịch bệnh COVID-19, giá quất giảm mạnh. Khách đến mua trực tiếp thưa thớt. Anh chỉ nhập khoảng 100 chậu cây, bằng 1/2-1/3 năm trước. Giá mỗi chậu và cây quất của anh từ 2-3 triệu đồng. Những ngày cận Tết, thời tiết thất thường. Nếu trời mưa quất sẽ đẹp hơn, tươi hơn. Nhưng dân buôn đào quất như anh sẽ vất vả hơn vì phải bám trụ ở vỉa hè trong mưa rét. Anh Lý: "Ban ngày bê cây, đến tối nhiều khi mệt quá cả 2 anh em đều ngủ. Cây thì không mất bao giờ còn điện thoại rất dễ bị mất trộm. Nhiều khi ngủ say giật mình tỉnh giấc vì chuột cắn chân, ở vỉa hè nhiều chuột lắm". Dân buôn cây ngoài vỉa hè Hà Nội cho biết, quất đào hay các mặt hàng năm nay giá giảm mạnh, khách mua thưa thớt. Anh Lâm (Dương Nội - Hà Nội) cùng anh trai nhiều năm buôn quất và hoa đào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, hai anh cũng buôn gần 300 gốc đào quất bầy bán trên vỉa hè khu vực Lê Văn Lương. Theo anh, thì giá đào quất bán tại vườn năm nay giảm một nửa so với năm ngoái. Lượng khách mua đào quất cũng giảm mạnh. Hàng ế ẩm. Sau 8h tối, hầu như không còn khách, anh Lâm lại lấy dây buộc các cây lại với nhau và chui vào lều bạt để nghỉ ngơi. “Những hôm rét thì đỡ, chứ Hà Nội vào hôm mưa phùn thì rất nhiều muỗi”.





