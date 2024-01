Nguyên nhân ban đầu vụ máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam

Thông tin ban đầu, máy bay gặp nạn là Su 22, thuộc Sư đoàn Không quân 372 đóng tại Đà Nẵng. Thời điểm máy bay rơi, người dân nghe tiếng nổ cực lớn, sau đó cột khói bốc lên, phần đầu máy bay bị cháy. Một số nhân chứng cho hay, máy bay rơi trượt qua và làm đổ sập mái nhà của một người dân. Rất may, thời điểm máy bay rơi, không có người ở nhà nên không ai bị thương. Một người dân đang làm cỏ ở ruộng rau gần đó bị mảnh vỡ bay trúng, bị thương nhẹ. Các mảnh vỡ của máy bay rơi xuống ruộng hoa màu của người dân. Tại hiện trường, nằm vương vãi khắp nơi là các mảnh vỡ của máy bay. Vị trí đầu và đuôi máy bay nằm cách xa nhau vài trăm mét. Nguyên nhân ban đầu theo thông tin do phi công cung cấp, buổi trưa cùng ngày, khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát nổ. Người dân hiếu kỳ đổ xô đến hiện trường xem máy bay rơi. Hiện trường máy bay quân sự rơi là bãi đất trống cạnh vườn nhà dân. Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người. Hiện tại, phi công sức khỏe ổn định, đã được đưa về Trạm Rada 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi.Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ máy bay quân sự rơi tại Quảng Nam. >>> Mời độc giả xem thêm video Khoảnh khắc máy bay rơi và phát nổ giữa đường cao tốc ở Malaysia:

