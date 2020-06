CSGT Nha Trang bị tố gạ tình: Thấy gì từ kết cục “bản năng gốc“?

Chiều 24/6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm và cho ra khỏi lực lượng đối với ông Nguyễn Cảnh An (nguyên thượng úy, công tác tại đội Công an giao thông, Công an TP Nha Trang) do có những vi phạm nghiêm trọng.



Trước đó, tháng 4/2020, tài khoản Facebook "Yêu cảnh sát giao thông" đăng tải bài viết và hình ảnh tố thượng úy CSGT "gạ tình" và có quan hệ ngoài vợ chồng với nhiều người.

Hình ảnh tố cáo ông An gạ tình cô gái vi phạm giao thông - Ảnh chụp lại màn hình.

Trong đó nêu rõ ngày 22/3, ông An tuần tra giao thông và bắt xe một phụ nữ tên N. rồi “gạ” cô này vào khách sạn ở phường Lộc Thọ, TP Nha Trang để trả giấy tờ xe và biên bản vi phạm. Hình ảnh chụp rõ ông An và cô gái tên N. trong tình trạng bán khỏa thân.

Tài khoản Facebook cũng đưa ra thông tin ông An đã có vợ và con nhưng lại có quan hệ bất chính với 2 cô gái khác.

Người đưa thông tin cũng khẳng định chịu trách nhiệm về nội dung mình đưa. Ngay sau đó Công an TP Nha Trang đã tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với ông An để xác minh vụ việc. Vợ ông An được xác định là người đưa thông tin lên Facebook.

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, con người có ba bản năng gốc là bản năng ăn uống để sống, bản năng tình dục và bản năng bảo vệ để an toàn cho bản thân. Vì thế, nhu cầu tình dục là một nhu cầu hết sức tự nhiên của con người. Trong cơ thể nam giới, bản năng tình dục luôn mạnh mẽ, họ luôn có nhu cầu, mong muốn quan hệ tình dục với người khác giới. Điều này thể hiện qua nhiều yếu tố như ham muốn tình dục, gạ tình, quấy rối tình dục….

Tuy nhiên, sự khác nhau của con người chính là kiềm chế bản năng tình dục đó ra sao để được an toàn nhưng vẫn thỏa mãn dục vọng. Điều này tương tự như cùng một nhóm người bị đói nhưng người có lòng tự trong cao nên chờ được mời mới ngồi vào mâm, người khác lại sẵn sàng ăn cắp để ăn cho đỡ đói.

Trong nhu cầu tình dục của nam giới, có những anh chàng rất ham muốn nhưng kìm chế và tỏ ra không có nhu cầu, anh khác lại chọn đúng thời điểm đúng người đúng cách, còn anh công an này, theo phản ánh thì lại có “ăn” không tính toán!.

Theo đó, là công an, anh An là người hiểu việc gạ tình, quan hệ với người khác giới khi đã có vợ là vi phạm luật gia đình, vi phạm những điều lực lượng cảnh sát không được làm. Là công an, dù ham muốn mãnh liệt đến độ nào, anh cũng cần phải kiềm chế, vượt qua các cám dỗ để giữ trong sạch cho bản thân, gia đình và ngành công an.

Chính vì thế, việc kỷ luật trường hợp này là một bài học cho việc “ăn vụng” của anh công an nhưng cũng là cảnh báo cho những người có các hành vi tương tự.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cũng cho rằng, dù việc “gạ tình”, quan hệ ngoài vợ chồng của thượng úy cảnh sát giao thông không bị buộc tội bởi tòa án nhưng kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm và cho ra khỏi lực lượng cũng là một “vết nhơ” khó gột rửa đối với anh cũng như gia đình.

Con cái anh sau này sẽ trả lời thầy cô, bạn bè hay người yêu thế nào khi được hỏi: Vì sao bố ra khỏi ngành? Vợ anh sẽ nhìn người khác ra sao khi người ta luôn nghĩ vì cô tố chồng nên anh ấy bị ra khỏi ngành, chứ ai biết rằng, sâu xa vẫn do anh vi phạm gây nên.

Nhất là ở nước ta, còn rất nhiều loại giấy tờ, thủ tục buộc phải ghi lý lịch, lý do ra khỏi ngành. Rồi đây, anh công an sẽ ghi gì vào trong đó?

Vì thế, với bài học của anh công an cảnh sát giao thông này, các chuyên gia cho rằng đàn ông cần phải tiết chế nhục vọng của mình. Đây là yếu tố quan trọng nhất để người đàn ông có nhu cầu tình dục cao tránh mắc các sai lầm đáng tiếc.

Thứ hai, nam giới có nhu cầu cao nên tránh xa môi trường liên quan đến tình dục như phim, tranh ảnh có tính chất kích động tâm lý ham muốn tình dục. Các anh đã có gia đình cũng tránh gặp những người khác giới nếu cảm thấy xao xuyến, yêu thích và tăng mong muốn quan hệ tình dục với họ.

Thứ ba, nam giới có ham muốn cao nên tập trung nhiều hơn vào công việc để bản thân không suy nghĩ nhiều về chuyện ấy. Ngoài ra, để nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh nên đi ra ngoài nhiều hơn, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tham gia các hoạt động cộng đồng để giảm các suy nghĩ tiêu cực.