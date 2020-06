Tin nóng ngày 24/6: Hy hữu nhiều người bị kết án nhưng không phải đi tù

1. Nhiều lãnh đạo Quảng Nam bị đề xuất kỷ luật liên quan mua máy xét nghiệm COVID-19: Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã công bố kết luận thanh tra việc mua hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tự động của Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh này. Hình thức chỉ định thầu đúng luật nhưng vi phạm về xây dựng và thẩm định giá gói thầu. Thanh tra kiến nghị hủy gói thầu mua sắm, kiểm điểm Giám đốc Sở Y tế và Sở Tài chính, Phó giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc CDC Quảng Nam… 2. Đình chỉ công tác giám đốc điện lực Đồng Hới: Liên quan đến ghi nhầm số điện của hộ dân tại Đồng Hới Quảng Bình gấp 33 lần, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã ra quyết định đình chỉ công tác ông Trần Xuân Công, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Điện lực Quảng Bình và ông Thái Hồng Lĩnh, Giám đốc Điện lực Đồng Hới. 3. Bị kết án nhưng không phải đi tù tại Bình Phước: Cơ quan chức năng phát hiện TAND các cấp ở Bình Phước đã ra quyết định thi hành án với nhiều bị cáo nhưng chưa được thi hành dẫn đến hết thời hiệu thi hành án. Đồng thời, có trường hợp hết thời hiệu thi hành án do chưa ra quyết định thi hành án và ủy thác thi hành án đến nơi khác nhưng không gửi. Từ việc “quên” này nên người bị phạt tù không phải chấp hành án phạt. 4. Bắt đối tượng tống tiền ông Hồ Đình Tùng: Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giam 4 người để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" khi nhóm này tống tiền 5 tỷ đồng ông Hồ Đình Tùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn ở Thanh Hóa. Nhóm này dàn dựng làm việc cùng ông Tùng, sau đó đưa tiền và quay lại. Chúng gửi thư dọa, đòi 5 tỷ đồng để không bị tung lên mạng xã hội. 5. Dùng búa đinh đập cổ bố vợ vì đặt tên con: Công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa vừa bắt giữ Lê Đức Hoàng (SN 1988; huyện Nông Cống) bị truy nã từ tháng 4/2019. Hoàng là đối tượng đã đánh bố vợ bị thương nặng do mâu thuẫn với bố vợ trong việc đặt tên khai sinh cho con. Lê Đức Hoàng đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào cổ và vai bố vợ làm ông bị thương tích nặng, tổn hại 41% sức khỏe. 6. Cháy trụi đầu xe container trên xa lộ Hà Nội: khoảng 10h45 ngày 24/6, tài xế Hoàng Văn Dũng điều khiển xe container mang BKS: 51D-133.95 điều khiển chạy từ cảng Cát Lái, quận 2 về quận 9. Đến Xa lộ Hà Nội (quận 9, TPHCM) thì phát hiện khói lửa phát ra từ gầm. Trong vòng 5 phút, ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà xưởng, 8 người chết và mất tích | VTC Now

