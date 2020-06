Nghi vấn Giám đốc Phân hiệu Đà Nẵng dâm ô: Mất tất vì máu “dê”?

Mất chức giám đốc phân hiệu

Theo nội dung đơn tố cáo, khi làm Tổ trưởng một tổ của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, ngày 4/8/2017, chị N.V.C được ông Mỹ yêu cầu đi tiếp khách tại một nhà hàng trên đường Trần Cao Vân (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Sau khi uống, chị C bị say và bị giám đốc hiếp dâm tại phòng ngủ của ông này.

Giám đốc phân viện thừa nhận có đưa nữ nhân viên về phòng vì người này quá say, trong khi đơn tố cáo của nữ nhân viên cho rằng mình bị hiếp dâm.

Trao đổi với báo chí chiều 2/6, ông Mỹ thừa nhận đã bị kỷ luật cảnh cáo, thôi giữ chức Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, cách hết chức vụ trong Đảng do "Vi phạm những nguyên tắc mà đảng viên không được làm".

Giải thích lý do ông Mỹ đưa chị N.V.C về phòng mình ban đêm, ông Mỹ cho rằng do không biết nhà chị lại lo lỡ có chuyện gì xảy ra nên mới đưa về phòng làm việc của mình. "Tại đây, tôi chăm sóc cho cô ấy bình thường với cương vị cấp trên và nhân viên".

Đề cập đến những đoạn tin nhắn với lời lẽ dâm ô, ông Mỹ cho rằng lúc đó ông đã say nên có nhắn tin đùa vui, làm oai với chị N.V.C chứ không có việc ông sàm sỡ (!?).

Trao đổi cùng PV Kiến thức, luật sư Nguyễn Hồng Giang, Trưởng văn phòng Luật Sư Vũ Lợi, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, với đơn tố cáo này cần nhìn nhận ở cả hai góc độ người tố cáo và người bị tố cáo.

Đối với người bị tố cáo, cho dù say xỉ, nhắn tin gạ gẫm đùa vui, làm oai, không có hành vi sàm sỡ đi chăng nữa nhưng với tư cách là Giám đốc phân hiệu Đại học, là một Đảng viên, là lãnh đạo của người tố cáo lại có những tin nhắn gợi dục đối với nhân viên là không thể chấp nhận được.

Ngoài hậu quả bị kỷ luật của nhà trường và pháp luật, người bị tố cáo sẽ còn phải đối diện và nhận được nhiều đàm tiếu, điều tiếng về sau này. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp (những nhà giáo chân chính) sẽ xa lánh bởi những tin nhắn đồi bại của cá nhân người bị tố cáo.

Cũng theo luật sư Nguyễn Hồng Giang, trong trường hợp ông Đặng Văn Mỹ vi phạm đúng như tin nhắn của đơn tố cáo, chắc chắn ông sẽ bị xử lý theo pháp luật và mất tất cả các quyền lợi, chức danh hiện nay đang có.

Cụ thể, hành vi của người bị tố cáo không cấu thành tội dâm ô được quy định tại Điều 146 Bộ Luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung năm 2017. Bởi Điều luật quy định tội dâm ô cấu thành khi khách thể là người dưới 16 tuổi, khách thể bị xâm hại là người dưới 16 tuổi.

Với những tình tiết được nêu trong đơn tố cáo, hành vi (có thật, đúng như trong tin nhắn) này của người bị tố cáo thì sẽ bị quy kết vào tội: "Hành vi quan hệ tình dục khác" quy định tại khoản 1 Điều 141, khoản 1 Điều 142, khoản 1 Điều 143, khoản 1 Điều 144 và khoản 1 Điều 145 của Bộ luật Hình sự là những hành vi quan hệ tình dục không phải hành vi giao cấu nhưng vẫn nhằm làm thỏa mãn nhu cầu tình dục của người phạm tội.

Luật sư Nguyễn Hồng Giang, Trưởng Văn phòng luật sư Vũ Lợi.

Ở góc độ khác, vị luật sư cũng cho rằng, đối với người tố cáo, theo đơn, sự việc xảy ra ngày 04/8/2017 đến năm 2019 mới làm đơn tố cáo? Tại sao ngay tại thời điểm xảy ra sự việc hoặc cùng lắm một vài ngày sau chị N.V.C không tố cáo ngay? Cơ thể bị xâm hại hay không là người bị xâm hại buộc phải biết, không thể cho rằng mơ màng, nghĩ là… Hay trên quần áo, đầu tóc, cảm giác cơ thể khi bị xâm hại xong còn lưu lại trên người.

Kết luận xác minh của Đại học Đà Nẵng



Theo đó, sau khi vào cuộc xác minh, Đại học Đà Nẵng đã có kết luận nội dung tố cáo của chị N.V.C với ông Mỹ rằng do do cuộc nhậu rất nhiều nên chị N.V.C quá say. Mọi người đã khiêng chị N.V.C ra xe ông Mỹ và ông đã đưa chị về phòng làm việc cũng là nơi ở của ông Mỹ. Sau khi vào phòng, ông Mỹ cho rằng ông đã trải chiếu rồi đặt chị N.V.C xuống nền và đắp chăn cho chị rồi gọi điện thoại và ngủ thiếp đi. Đến khoảng 7 giờ sáng ông dậy thì không thấy chị N.V.C trong phòng.

Tổ xác minh Đại học Đà Nẵng cũng làm việc với nhân viên bảo vệ và xác nhận chị NVC có gọi lúc 2 giờ sáng và nói đang ở trong phòng ông Mỹ, nhưng do cửa khóa nên không vào được. Sau đó thì chị N.V.C tự ra và nhờ chở về nhà.

Tin nhắn của ông Mỹ gửi chị N.V.C

Về những lời lẽ tin nhắn khiếm nhã, dù ông Mỹ xác nhận số điện thoại nhưng không biết mình có nhắn hay không, Trường ĐH Đà Nẵng kết luận đó là các biểu tượng trong nội dung tin nhắn này trùng khớp với biểu tượng tin nhắn của hệ thống Viber phiên bản android 2018 ông Mỹ dùng.

Kết luận cũng nêu rõ "Ông Mỹ đã có những hành vi, việc làm xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của N.V.C làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của NVC. Do đó, nội dung tố cáo ông Đặng Văn Mỹ có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm những điều đảng viên không được làm là nội dung tố cáo đúng".

Tuy nhiên, kết luận của Đại học Đà Nẵng lại cho rằng "Không có căn cứ để xác định ông Đặng Văn Mỹ đã xâm phạm thân thể N.V.C và cũng chưa đủ cơ sở để xác định ông Mỹ có trù dập N.C.V hay không".