Những vụ giúp việc trộm tiền vàng và bài học cảnh giác

Nữ giúp việc trộm két sắt chứa tài sản 3,4 tỷ đồng: Võ Thị Ngọc Quyền (47 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty L. (trụ sở tại khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) do ông L.S (68 tuổi, quốc tịch Hồng Kông) làm Giám đốc. Quyền để ý trong phòng làm việc của ông S có 1 tủ gỗ không khoá, bên trong chứa két sắt nhỏ được thiết kế cố định vào tủ. Khi ông S đi vắng, Quyền đã thuê người phá két sắt lấy tổng tài sản khoảng 3,4 tỷ đồng. Công an TP HCM hiện đang tạm giữ Võ Thị Ngọc Quyền để điều tra, làm rõ. Nữ giúp việc trộm hàng trăm triệu đồng của chủ nhà rồi bỏ trốn: Phạm Thị Lệ T. (SN 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị) giúp việc tại nhà chị C. (TP Huế). Khi lên phòng ngủ ở tầng 2 lấy áo quần, T. phát hiện túi xách đựng tiền và vàng để sơ hở trong thùng giấy. Nổi lòng tham, T. lấy số tiền trị giá 13.900 USD và lắc tay kim loại màu vàng của chị C với giá trị trên 300 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngày 18/3, T. bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ T. Người giúp việc trộm của chủ nhà hơn 47 lượng vàng: Do vay mượn tiền ở quê nên khi thấy chủ nhà tại chung cư Lexington số 65-67 Mai Chí Thọ (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) để tài sản hớ hênh, Nguyễn Thị Phân (51 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã lấy trộm 47 lượng vàng để tiêu xài và trả nợ. Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM đã bắt giữ Phân, thu hồi hơn 43 lượng vàng và hơn 51 triệu đồng. Nữ giúp việc phá két sắt trộm hơn 2 tỷ của chủ nhà: Hoàng Thị Hải Ly (SN 1980 ở Thanh Hóa) biết chủ nhà ở ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giàu có, thường để tiền và vàng trong 2 chiếc két sắt ở tầng 3. Lòng tham nổi lên, Ly lên mạng Internet, tìm đọc thông tin, cách mở được loại két có mã số và dùng chìa. Ngày 24/10/2022, Ly đã mở được két sắt đầu tiên. Ba ngày sau, khi đã tiêu sạch số tiền, vàng lấy trộm, Ly tiếp tục mở được chiếc két thứ hai. Tổng số tiền hơn 2 tỷ. Ngày 4/11, Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ Hoàng Thị Hải Ly để điều tra. Thiếu nợ tiền ghi đề, nữ giúp việc lập mưu trộm két sắt của chủ nhà: Thiếu nợ tiền ghi đề, bị đòi gắt, Phạm Thị Tứ (SN 1970, quê Thanh Hóa) đã câu kết với một nhóm đối tượng trộm két sắt của ông Phạm Quốc M (SN 1959, ngụ phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM), chủ nhà nơi Tứ đang giúp việc. Trong két chứa gần 2 lượng vàng 4 số 9, 100USD, dây chuyền, nhẫn đính hột xoàn, 3 nhẫn vàng 4 số 9 và 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cùng số tiền mặt là 104 triệu đồng. Ngày 25/5/2022, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ nhóm đối tượng này. Nữ giúp việc trộm 300 triệu đồng: Nguyễn Thị Hương (SN 1965, ngụ phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là người giúp việc cho ông Đ.V.V. (SN 1958, ngụ phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa). Chiều tối 1/4/2022, trong lúc dọn phòng ngủ của ông V., Hương mở cửa tủ quần áo và phát hiện ngăn tủ quần áo trên cùng có một túi nilon màu trắng, bên trong có 2 cọc tiền loại mệnh giá 500 ngàn đồng với tổng giá trị là 300 triệu đồng. Nổi lòng tham, Hương đã lấy trộm toàn bộ số tiền trên rồi thu dọn đồ đạc cá nhân thuê xe taxi bỏ trốn về tỉnh Đồng Tháp. Ngày 12/4/2022, Hương bị Công an TP Biên Hòa khởi tố. Nữ giúp việc trộm đồng hồ 3,5 tỷ đem bán 630 triệu: Tháng 1/2021, Nguyễn Thị Phương Lâm (quê Phú Thọ) đến làm giúp việc theo giờ cho gia đình chị T.T.H.M. (33 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội). Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của chị M., Lâm làm rơi một số hộp trang sức nên thấy trong chiếc hộp màu cam có một túi xách bên trong có một đồng hồ. Lâm đã lấy trộm và đem đi bán được 630 triệu đồng. Ngày 8/12/2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lâm 3 năm tù. (Ảnh minh hoạ) Nữ giúp việc mở két trộm tiền, vàng của chủ nhà: Trong lúc dọn dẹp, Trần Thị Phưởng (ngụ tỉnh Bình Dương) thấy chủ nhà là bà Nguyễn Thị P.N. (ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) sơ hở không cất chìa khóa két sắt, nổi lòng tham nên Phưởng đã mở két sắt lấy trộm 277 triệu đồng và một số lượng lớn vàng. Ngày 21/5/2019, Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt giữ Phưởng. Cơ quan Công an khuyến cáo, khi tìm người giúp việc, cần tìm hiểu rõ hoàn cảnh, kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và đến cơ quan Công an đăng ký tạm trú; đồng thời không để tài sản hớ hênh khiến lòng tham của một số người trỗi dậy. Đây cũng là bài học cảnh giác cho nhiều gia đình trong việc quản lý tài sản và thuê người giúp việc trong nhà, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. (Ảnh minh hoạ) >>> Xem thêm video: Tên trộm bị mắc kẹt trong lối thoát hơi phải nhờ công an giải cứu. Nguồn: Kienthuc.net.

