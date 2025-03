Truy tìm nghi phạm trong vụ án mạng ở Hà Giang

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đang khẩn trương truy tìm đối tượng Ly Văn Nghiêm (sinh năm 1975), nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra ngày 25/3, tại thôn Khâu Rom, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần.

Đối tượng Ly Văn Nghiêm.

Thông tin đối tượng cụ thể như sau: Ly Văn Nghiêm (dân tộc Nùng) là lao động tự do, cư trú tại thôn Khâu Rom, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Cơ quan công an đề nghị các đơn vị chức năng và quần chúng nhân dân nếu phát hiện đối tượng có nhân thân, lai lịch như trên, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang theo số điện thoại: 069.2429.143 hoặc 0915.029.888 (đồng chí Mai Văn Công – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự) để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Hà Giang cũng lưu ý, người dân không nên tự ý tiếp cận đối tượng để tránh nguy hiểm.