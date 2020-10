Công an xã chính quy trả lại ví tiền cho người mất

Ngày 23/10, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả lại tài sản cho công dân. Trước đó, vào khoảng 8h, ngày 19/10, thượng úy Phong cùng trung úy Ánh (Công an xã Thắng Lợi) trên đường đường đi rà soát, thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xã đã nhặt được một ví tiền.

Qua kiểm tra, bên trong ví có 1 chứng minh nhân dân, 1 thẻ ATM LienViet PostBank cùng với số tiền 1.124.000 đồng, cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác đều mang tên Vũ Văn Đức Phú. Sau khi nhặt và kiểm tra, thượng úy Phong đã nộp về đơn vị và tìm cách trả lại người đánh mất.



Đến 15h ngày 22/10, qua kiểm tra, đối chiếu, xác minh anh Phú là chủ nhân chiếc ví nói trên, thượng úy Phong đã đại diện lãnh đạo Công xã Thắng Lợi trả lại ví tiền và các giấy tờ có liên quan cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của lãnh đạo đơn vị và các chiến sĩ trong đội.

Thượng úy Nguyễn Tiến Phong trả lại ví cho anh Vũ Văn Đức Phú. Trao đổi với PV, thượng úy Phong cho biết: “Đây là hoạt động hết sức bình thường mà bất kỳ một người dân, đặc biệt là chiến sĩ Công an nào cũng sẽ hành động như vậy. Số tiền tuy không lớn nhưng đó là mồ hôi công sức của những người lao động. Bởi vậy, ngay sau khi nhặt được chiếc ví tôi đã nghĩ phải làm sao đó tìm và trả lại ngay cho người đánh mất”.