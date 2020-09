Đáng buồn những cán bộ công an bị tước quân tịch do vi phạm

Đại úy CSGT Thanh Hóa bị tước danh hiệu công an nhân dân: Ngày 21/9, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Lê Văn Tuân (SN 1988; quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) – là cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa. Đại úy Tuân bị kỷ luật do có liên quan đến vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" đang được Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ. Tước quân tịch, khởi tố thượng úy Công an TP Biên Hòa gọi bạn chém người: Ngày 25/6, Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố thượng úy Nguyễn Ngọc Tấn Tới (cảnh sát trật tự, thuộc đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi “cố ý gây thương tích". Trước khi bị khởi tố Nguyễn Ngọc Tấn Tới về hành vi trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tước quân tịch đối với thượng úy Tới, đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra về việc ông Tới có liên quan đến việc gọi điện cho một nhóm người đến đánh anh N. ở quán ăn Trúc Nhất (P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa) tối 16/3. Tước quân tịch, bắt thiếu úy công an cưỡng đoạt tài sản ở TP.HCM: Ngày 21/12/2019, Công an TP HCM đã bắt thiếu úy Phạm Thái Vinh (cán bộ Công an phường 17, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Hoàng Minh (bảo vệ dân phố) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Khi bị bắt giữ đưa về phường, 2 người trong tổ công tác nói với lỗi tàng trữ hung khí trái phép, anh C.H.Đ. (sinh viên một trường ở TP HCM) sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng. Sau đó nhóm này yêu cầu chỉ cần đưa 10 triệu. Do anh Đ. không có tiền nên một cán bộ công an phường yêu cầu ký giấy bán xe với giá 15 triệu đồng. Khi nào nam sinh này xoay được tiền thì đến chuộc lại. Không chấp nhận điều này anh Đ. liền báo cơ quan Công an. Tước quân tịch thiếu úy công an mang thẻ Đảng đi cầm 50 triệu đồng: Ngày 26/4/2019, Công an tỉnh Trà Vinh, xác nhận việc thiếu úy Trần Quốc Tuấn (33 tuổi, trú huyện Càng Long) lúc đó làm tại Phòng PC07 - Công an tỉnh mang thẻ Đảng đi cầm cố vay tiền. Tháng 3/2019 Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã tước quân tịch, khai trừ ra khỏi Đảng, buộc cho nghỉ việc đối với thiếu úy Tuấn vì dùng thẻ Đảng mang đi vay mượn tiền. Tước quân tịch thiếu úy công an sử dụng ma túy: Ngày 23/3/2019, Công an tỉnh Cà Mau thực hiện các thủ tục tước quân tịch Công an nhân dân đối với thiếu úy Phan Dương Cảnh, cán bộ hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), do sử dụng ma túy. Trước đó, ngày 28/2/2019, Công an TP Cà Mau tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH MTV Thiên Văn Cà Mau - Gossip (quán bar Gossip, số 30 Bùi Thị Trường, khóm 6, phường 5, TP Cà Mau). Kết quả sau khi thử test nhanh, trong số 94 người (74 nam, 20 nữ) dương tính với ma túy có thiếu úy Phan Dương Cảnh. >>> Xem thêm video: Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng tá dùng bằng giả. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Đại úy CSGT Thanh Hóa bị tước danh hiệu công an nhân dân: Ngày 21/9, Công an tỉnh Thanh Hóa, đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Lê Văn Tuân (SN 1988; quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) – là cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa. Đại úy Tuân bị kỷ luật do có liên quan đến vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" đang được Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ. Tước quân tịch, khởi tố thượng úy Công an TP Biên Hòa gọi bạn chém người: Ngày 25/6, Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố thượng úy Nguyễn Ngọc Tấn Tới (cảnh sát trật tự, thuộc đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi “cố ý gây thương tích". Trước khi bị khởi tố Nguyễn Ngọc Tấn Tới về hành vi trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tước quân tịch đối với thượng úy Tới, đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra về việc ông Tới có liên quan đến việc gọi điện cho một nhóm người đến đánh anh N. ở quán ăn Trúc Nhất (P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa) tối 16/3. Tước quân tịch, bắt thiếu úy công an cưỡng đoạt tài sản ở TP.HCM: Ngày 21/12/2019, Công an TP HCM đã bắt thiếu úy Phạm Thái Vinh (cán bộ Công an phường 17, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Hoàng Minh (bảo vệ dân phố) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Khi bị bắt giữ đưa về phường, 2 người trong tổ công tác nói với lỗi tàng trữ hung khí trái phép, anh C.H.Đ. (sinh viên một trường ở TP HCM) sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng. Sau đó nhóm này yêu cầu chỉ cần đưa 10 triệu. Do anh Đ. không có tiền nên một cán bộ công an phường yêu cầu ký giấy bán xe với giá 15 triệu đồng. Khi nào nam sinh này xoay được tiền thì đến chuộc lại. Không chấp nhận điều này anh Đ. liền báo cơ quan Công an. Tước quân tịch thiếu úy công an mang thẻ Đảng đi cầm 50 triệu đồng: Ngày 26/4/2019, Công an tỉnh Trà Vinh, xác nhận việc thiếu úy Trần Quốc Tuấn (33 tuổi, trú huyện Càng Long) lúc đó làm tại Phòng PC07 - Công an tỉnh mang thẻ Đảng đi cầm cố vay tiền. Tháng 3/2019 Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã tước quân tịch, khai trừ ra khỏi Đảng, buộc cho nghỉ việc đối với thiếu úy Tuấn vì dùng thẻ Đảng mang đi vay mượn tiền. Tước quân tịch thiếu úy công an sử dụng ma túy: Ngày 23/3/2019, Công an tỉnh Cà Mau thực hiện các thủ tục tước quân tịch Công an nhân dân đối với thiếu úy Phan Dương Cảnh, cán bộ hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), do sử dụng ma túy. Trước đó, ngày 28/2/2019, Công an TP Cà Mau tiến hành kiểm tra hành chính Công ty TNHH MTV Thiên Văn Cà Mau - Gossip (quán bar Gossip, số 30 Bùi Thị Trường, khóm 6, phường 5, TP Cà Mau). Kết quả sau khi thử test nhanh, trong số 94 người (74 nam, 20 nữ) dương tính với ma túy có thiếu úy Phan Dương Cảnh. >>> Xem thêm video: Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng tá dùng bằng giả. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.