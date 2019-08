Những hành động "vì dân quên mình" của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

Chiều 4/8/2019, tại sân vận động Thiên Trường, trong trận đấu giữa đội bóng chủ nhà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Đại úy Trần Đức Giảng, công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nam Định) cùng đồng đội nhận được tin báo có một cháu bé bị lên cơn co giật ở trên khán đài. Ngay lập tức, đại úy Giảng và những chiến sĩ khác đã chạy lên để hỗ trợ cấp cứu. Ảnh: Sport5 Khi đồng đội bế cháu bé, anh Giang thấy cháu đang lên cơn co giật, không kịp nghĩ ngợi, anh vội lấy tay mình để cho cháu bé cắn, ngăn bé không cắn lưỡi, gây nguy hiểm đến tính mạng. Hình ảnh đẹp của chiến sĩ CSCĐ trên sân Thiên Trường lan truyền trên MXH cùng với nhiều lời bình luận tốt đẹp. Ảnh Tuổi Trẻ Online Sáng ngày 26/6, trong đợt thi tốt nghiệp THPT QG 2019, nhận được thông tin 1 thí sinh không tới phòng thi vì ngủ quên, Đại úy Vũ Đức Lợi thuộc phòng cảnh sát giao thông TP Hà Giang dùng xe chuyên dụng lên đường đến nhà để đón nữ sinh tới trường thi cho kịp giờ. Chia sẻ về hành động của mình, Đại úy Vũ Đức Lợi cho biết đó là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân là vì nhân dân phục vụ, thực hiện nhiệm vụ ở điểm thi phải đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân, đảm bảo các thí sinh không muộn giờ thi, đảm bảo tương lai cho các thí sinh không bị thiệt thòi do chậm giờ thi, ngày thi theo quy định. Ảnh: Người Đưa Tin Ngày 5/7/2019, tổ công tác Cảnh sát 113 (Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự) - công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) giải cứu một nam sinh có ý định tự tử trên cầu Vĩnh Tuy (phường Thanh Lương). Sau khi có mặt, bằng các nghiệp vụ các chiến sĩ cảnh sát đã tiếp cận và khuyên nhủ được chàng thanh niên từ bỏ ý định điên rồ. Trước đó, không ít lần các chiến sĩ cảnh sát giao thông trên đường tuần tra đã phát hiện và xử lý những trường hợp có ý định nhảy cầu tự tử. Chiều 1/5/2017, phát hiện xe khách 45 chỗ lưu thông theo hướng từ Quảng Ninh về Hải Phòng bị chảy dầu máy giữa vòng xuyến, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông 1/18 (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh) đã huy động cán bộ, chiến sỹ cảnh báo, hướng dẫn giao thông, đồng thời xúc cát rải lên những điểm có vết dầu loang để chống trơn trượt. Sau đó, cán bộ chiến sỹ dùng các dụng cụ quét dọn mặt đường giữa trời nắng trên quốc lộ. Nhiều người dân đi qua vẫy tay cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã kịp thời xử lý sự cố hy hữu chảy dầu máy xe khách, ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Chiều 3/6/2017, nam tài xế lái xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang chở hàng trăm thùng bia chạy trên đường Gò Dưa hướng TP HCM đi tỉnh Bình Dương. Khi chuẩn bị lên cầu Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức), xe bất ngờ gặp sự cố khiến hơn 200 thùng bia rơi xuống đường. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh cùng nhiều thanh niên xung phong, dân phòng, cảnh sát giao thông cùng xắn tay áo giúp tài xế gom bia. Hành động quân và dân cùng chung tay giải cứu bia cho tài xế chở xe tải đã được nhiều người ca ngợi. Sáng 27/5/2016, trung tá Lê Thanh Ninh, Phó công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng xuống đồng cùng các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ… giúp nông dân gặt lúa chạy lũ. 100 cán bộ chiến sĩ công an Nho Quan cùng 40 chiến sĩ cảnh sát cơ động đã giúp người dân thu hoạch kịp thời khoảng 30 ha lúa chiêm xuân chín sớm. Thiếu tá Trần Việt Dũng, Đội trưởng Cảnh sát giao thông Công an huyện Nho Quan cho hay, sau khi gặt, cảnh sát giao thông cũng huy động nhiều phương tiện vận chuyển lúa về tận nhà cho bà con.

