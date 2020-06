Chân dung 12 đại tá vừa được bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh

Đại tá Lê Hồng Nam, tân Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh: Đại tá Hồng Nam sinh năm 1966, quê Bình Dương. Trước khi được điều động về làm Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, ông là Giám đốc Công an tỉnh Long An. Ông có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). Ông được điều động, bổ nhiệm về làm Giám đốc Công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018. Đại tá Võ Trọng Hải, tân Giám đốc Công an Nghệ An: Trước khi được điều động, luân chuyển, đại tá Võ Trọng Hải là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông sinh năm 1968, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân là lính trinh sát biên phòng, ông lần lượt được giao giữ các chức vụ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh. Tháng 3/2019, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Vừa qua, ông được Bộ trưởng Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An. Đại tá Lâm Minh Hồng, tân Giám đốc Công an Long An: Ông giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an Long An. Đại tá Lâm Minh Hồng không chỉ giỏi về nghiệp vụ, trấn áp tội phạm, ông còn có nhiều hoạt động xã hội như quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa, giúp cho các gia đình chính sách, người có công và cán bộ, chiến sỹ công tác trong lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn về nhà ở vươn lên ổn định cuộc sống. Đại tá Nguyễn Viết Giang, tân Giám đốc Công an Lai Châu: Trước khi được bổ nhiệm, đại tá Giang là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Trước nữa ông giữ chức Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị (Công an tỉnh Hà Giang). Đại tá Hà Văn Tuyên, tân Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn: Trước khi được điều động, đại tá Hà Văn Tuyên là Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ông trải qua nhiều chức vụ ở cơ quan công an tỉnh Cao Bằng như Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị; Trưởng Công an huyện Trà Lĩnh. Ngày 20/1/2020, ông nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an An Giang: Ông sinh năm 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Năm 2016, đại tá Đinh Văn Nơi là Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ông cũng là người thường xuyên đến thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn... Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Giám đốc Công an Hà Nam: Ông sinh năm 1969, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trước khi được bổ nhiệm ông là Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ông nổi tiếng đất cảng với nhiều vụ án cũng như trực tiếp trấn áp tội phạm. Đại tá Tráng A Tủa, tân Giám đốc Công an Điện Biên: Ông sinh năm 1966, quê Tuần Giáo, Điện Biên, tốt nghiệp thạc sĩ Luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Đại tá Tráng A Tủa trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được biết tới là Trưởng Ban chuyên án chỉ đạo nhiều vụ thảm sát ở Điện Biên, trong đó gồm vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên gây rúng động dư luận. Đại tá Đỗ Triệu Phong, tân Giám đốc Công an Kiên Giang: Ông sinh năm 1967, quê ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước khi được bổ nhiệm ông là Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an).Ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thay thiếu tướng Bùi Tuyết Minh (nữ tướng công an đầu tiên) nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/7.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, tân Giám đốc Công an Quảng Bình: Ông sinh năm 1967, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người tiên phong trong việc kêu gọi người dân hiến máu cứu người.



Đại tá Nguyễn Văn Thanh, tân Giám đốc Công an Quảng Trị: Ông sinh năm 1967, quê Quảng Điền, Thừa Thiên –Huế. Trước khi được bổ nhiệm ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên –Huế.



Đại tá Lê Khắc Thuyết, tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Ông sinh năm 1967, quê Yên Thành, Nghệ An. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ông được bổ nhiệm thay đại tá Võ Trọng Hải sang làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Lê Khắc Thuyết được xem là "khắc tinh" của các đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn Nghệ An.

