Công an truy tìm người phụ nữ nhặt được ví tại khu vui chơi TiniWorld

(Kiến Thức) - Ngày 3/6, sau khi nhận được đơn trình báo mất tài sản, lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê đã chỉ đạo lực lượng điều tra hình sự truy tìm người phụ nữ nghi nhặt được ví tiền nhưng không trả lại người bị mất tại khu vui chơi TiniWorld.

Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 2/6 chị N.T.C (ngụ tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) có cho các cháu đi chơi ở khu vui chơi TiniWorld - tầng 4 toà nhà Sun Plaza (69B Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) khi ra về đã để quyên ví tiền trên ghế massage. Hình ảnh người phụ nữ nhặt được ví tiền của chị C, nhưng không trả lại.

Sau khi ra khỏi khu vực trên khoảng 5 phút, chị C mới nhớ ra mình để quên ví trên ghế massage và đã quay lại tìm nhưng không thấy, hỏi người xung quanh nhưng không ai biết.

Sau đó chị C đã tìm đến quản lý khu vui chơi và gọi loa, thông báo xem ai nhặt được thì xin trả lại nhưng cuối cùng thì không có ai trả.

khi quản lý khu vui chơi kiểm tra camera an ninh ở khu vực thì phát hiện người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo màu tím bên cạnh chị lúc nãy đã nhặt chiếc ví của chị C rồi mang ra đút vào túi của mình ở ngay gần đó.

Sau khi người phụ nữ này nghe thấy hệ thống loa của khu vui chơi phát đi thông báo thì vội vàng cầm chiếc ví đi thẳng vào trong nhà vệ sinh sau đó đi ra ngoài, bỏ lại đồ của mình cùng đứa cháu ở lại.

Người phụ nữ được cho là nhặt được ví nhưng không trả lại.

Khi chị C. tiến hành làm việc với bộ phận an ninh của toà nhà tiến hành trích xuất camera an ninh thì thu được hình ảnh của người đàn bà này đi chân đất, di chuyển bằng thang cuốn xuống tầng 1 toà nhà và ra ngoài bằng lối cửa nằm trên phố Hoàng Hoa Thám.

Theo số nhân viên và khách hàng của khu vui chơi TiniWorld cũng cho hay, họ thường bắt gặp một người sinh sống ở khu vực xung quanh toà nhà Sun Plaza có nhận dạng rất giống với người đàn bà trung niên tham lam nói trên lui tới ngồi chơi và thậm chí là ngủ gật ở bên trong khu vui chơi này.