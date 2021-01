Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có tân lãnh đạo

Đại tá Lê Đức Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại (Bộ Công an) nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Thành - Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Đại tá Lê Đức Thành sinh năm 1975, quê quán huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.