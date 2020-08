TP Hải Dương ngày đầu cách ly xã hội phòng dịch COVID-19

Sáng ngày 14/8, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca dương tính COVID-19 tại tỉnh Hải Dương gồm ca 906, 907, 908. Cả ba trường hợp này đều làm việc và có liên quan đến quán Thế giới bò tươi tại 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương và có tiếp xúc với bệnh nhân 867.



Trắng đêm lập chốt chặn kiểm soát người ra vào thành phố

0 giờ ngày 14/8/2020 toàn thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo quyết định số 2332 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường...

Khu phố Ngô Quyền bị phong tỏa sau khi một số ca nhiễm liên quan quán Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền.

Cùng thời điểm trên khu phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương với bán kính 250m tính từ nhà hàng “Thế giới bò tươi” số 36 Ngô Quyền cũng bị thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời trong vòng 14 ngày. Khu vực phong tỏa gồm 2 phường Phạm Ngũ Lão và phường Thanh Bình với 71 hộ.

Ngay thời điểm UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Hải Dương, chính quyền và Công an tỉnh Hải Dương cùng các đơn vị chức năng đã thức trắng đêm, đội mưa lập hơn 30 chốt kiểm soát trọng yếu để kiểm soát người ra vào thành phố trong thời gian cách ly xã hội.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra việc lập chốt kiểm soát ngay trong đêm 13/8.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi có chủ trương từ tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh cùng lãnh đạo công an thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác lập các chốt kiểm soát.

“Công an tỉnh Hải Dương đã huy động 100 cán bộ chiến sỹ của Công an TP Hải Dương bố trí lập, trực tại 33 chốt trong nội thành, trong đó có 20 trạm kiểm soát tại các vị trí giáp ranh. Ngoài ra, công an các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách phải “chi viện” thêm khoảng 100 chiến sỹ” - Đại tá Lê Ngọc Châu cho biết.

Chốt chặn được lập ngay trong đêm.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng nói rằng, do tình huống cấp bách, ưu tiên hàng đầu cho công tác chống dịch, các cán bộ chiến sỹ chưa kịp dựng lều bạt. Lực lượng phải dùng hàng trăm tấm rào chắn, trưng dụng xe tuần tra để tạo nên hành lang tạm thời bảo vệ thành phố trước nguy cơ dịch có thể lây lan.

Lực lượng công an tại khu vực đặt chốt kiểm soát.

Ngay trong sáng 13/8, Đại tá Trần Đình Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Giang và thành phố Hải Dương.

Các chốt chặn hoạt động ngay thời điểm cách ly toàn xã hội thành phố.

Đại tá Trần Đình Đức nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, công tác kiểm soát người ra vào khu vực có người nhiễm bệnh là rất quan trọng; giúp tăng tính chủ động trong việc kiểm soát nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn và ngăn chặn được sự lây lan dịch trong cộng đồng. Đại tá Đức cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời bảo vệ tốt sức khỏe và thực hiện các quy định về đảm bảo y tế khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đến sáng 14/8, trên địa bàn TP Hải Dương đã 17 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Các chốt kiểm soát có lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên, lực lượng khác và do công an làm trưởng chốt. Các chốt thực hiện việc kiểm soát người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, sát, khử khuẩn đối với người và phương tiện.

Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt phòng chống dịch COVID -19 của thành phố. Các cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia 17 chốt kiểm soát phòng chống dịch của thành phố, 2 chốt tại các điểm cách ly (Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trường Đại học Hải Dương) số còn lại trực tại điểm cách ly (Khách sạn Nam Cường).

Thần tốc xử lý triệt để ổ dịch 36 Ngô Quyền

Tối ngày 13/8, cùng với quyết định yêu cầu cách ly xã hội toàn thành phố Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái cũng yêu cầu UBND thành phố Hải Dương phối hợp với Sở Y tế phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” tại số 36, Ngô Quyền..

Đồng thời, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch” để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh. Nhanh chóng truy vết các trường hợp F1, F2.

Phun thuốc khử khuẩn khu vực khu phố Ngô Quyền.

Ngay trong đêm 13/8, các lực lượng chức năng ở TP Hải Dương đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch sau khi có 3 ca mới nhiễm COVID-19 từng làm việc ở nhà hàng Thế giới bò tươi. Thành phố đã khẩn trương rà soát các trường hợp F1,F2,F3 liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, đưa toàn bộ các trường hợp F1 đến cách ly y tế tập trung tại ký túc xá trường Đại học Hải Dương.

Bí thư Thành ủy Hải Dương kiểm tra nơi cách ly tại khu ký túc Đại học Hải Dương ngay trong đêm 13/8.

Trong đêm ngày 13/8, các lực lượng chức năng thành phố đã đã tiến hành phun khử khuẩn, lau dọn vệ sinh toàn bộ dãy nhà 5 tầng ký túc xá trường Đại học Hải Dương gồm 50 phòng; chuẩn bị 160 chiếc chiếu; 134 bộ màn để tổ chức cách ly y tế tập trung cho các trường hợp F1 tại ký túc xá trường Đại học Hải Dương. Một lực lượng lớn đoàn viên thanh niên, thuê nhân công tiến hành vệ sinh toàn bộ các tòa nhà, phun thuốc khử trùng, phát quang bụi rậm đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ người dân thuộc diện phải cách ly. Đến 5h00 ngày 14/8, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cơ bản hoàn thành.

Lực lượng trực chốt kiểm tra thân nhiệt người dân.

Trực tiếp kiểm tra trong đêm, rạng sáng 14/8, Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố phải chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ hậu cần, nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; trang bị các thiết bị thiết yếu phục vụ đời sống tinh thần để người bị cách ly cảm thấy yên tâm.

Phun thuốc khử khuẩn các phương tiện đi lại.

Tính đến 8h00 ngày 14/8, các lực lượng chức năng đã đưa được 100/286 trường hợp F1. Dự kiến hoàn thành việc vận chuyển trước 11h ngày 14/8/2020. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương, liên tục rà soát, xác minh, truy vết các trường hợp F1,F2,F3 liên quan đến các ổ dịch số 36 Ngô Quyền, phối hợp cùng ngành y tế đưa các trường hợp F1 đi cách ly y tế tập trung, các trường hợp F2,F3 sẽ cách ly y tế tại nhà.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã bố trí, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cách ly tập trung tại các khu vực ký túc xá trường THCS Lê Qúy Đôn với 21 phòng, trường Cao đẳng Giao thông vận tải với 46 phòng, trường THPT Nguyễn Văn Cừ …

Toàn dân đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh

71 hộ dân khu phố Ngô Quyền trong diện bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Tuy nhiên, để công tác phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ bản thân và gia đình, các hộ dân đều chấp hành nghiêm quy định. Hàng ngày, chính quyền địa phương thường xuyên liên lạc với các hộ dân để nắm được những đồ dùng, thực phẩm thiết yếu cần mua để đáp ứng đầy đủ cho người dân qua các chốt kiểm soát.

Người dân chấp hành nghiêm quy định khi vào chợ Kinh Bắc.

Ngay khi lệnh cách ly xã hội thành phố có hiệu lực, hơn 500.000 người dân thành phố đều chấp hành nghiêm các quy định.

Đa số người dân thành phố đều ở nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu. Người dân đã thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện trong ngày đầu cách ly xã hội.

Đường phố ít người qua lại do người dân chấp hành quy định ở nhà.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố, người dân đều chấp hành dừng hoạt động đối với việc kinh doanh mặt hàng không thiết yếu. Đường phố Hải Dương trong ngày đầu cách ly xã hội, vắng bóng người. Tất cả người dân ra đường đều đeo khẩu trang, chấp hành cách quy định…

Các hàng quán tạm dừng hoạt động.

Chị Đỗ Thị Huế, người dân phường Tứ Minh (TP Hải Dương) cho biết, việc UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định cách ly xã hội toàn thành phố là cần thiết.

“Thời điểm dịch COVID-19 phức tạp, cần những biện pháp mạnh để phòng chống lây lan, kiểm soát dịch bệnh. Dù cuộc sống có bất tiện hơn khi cách ly xã hội nhưng người dân thành phố đều sẽ thực hiện tốt các quy định phòng dịch để chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh” – chị Huế nói và bày tỏ sự tin tưởng, thành phố sẽ sớm xử lý triệt để được ổ dịch tại 36 Ngô Quyền và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới.

Người dân đoàn kết, chung tay cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.

Niềm tin của người dân thành phố càng được củng cố khi không chỉ các cấp chính quyền tích cực nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng dịch mà mới đây, Bộ Y tế yêu cầu Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ ngành y tế tỉnh Hải Dương phòng chống dịch bệnh.

