Bị ngăn cấm yêu đương, gã trai mang dao đến đâm chết bố bạn gái

(Kiến Thức) - Do có tình cảm với một cô gái cùng địa phương nhưng bị từ chối, bản thân gia đình cô gái cũng nhiều lần ngăn cấm nên nam thanh niên đã mang dao đến giết bố bạn gái.

Ngày 19/1, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết đã tạm giữ Phạm Văn Thao (31 tuổi, ở khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh) để điều tra về hành vi giết người.



Theo đó, Phạm Văn Thao là nghi phạm giết hại ông Phạm Đức Thà (SN 1975 ở khu dân cư Giang Thượng, phường Tân Dân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 18/1 tại khu dân cư Giang Thượng (phường Tân Dân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xảy ra một vụ án mạng.

Thời điểm trên, đối tượng Phạm Van Thao đã mang dao đến nhà ông Phạm Đức Thà (SN 1975 cùng ở thôn Giang Thượng) và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thao dùng dao mang trong người chém vào cổ và đâm vào người anh Thà rồi bỏ về nhà ở gần đấy. Đến 16h cùng ngày, người thân mới phát hiện, đưa anh Thà đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đối tượng Phạm Văn Thao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Chí Linh đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đối tượng Thao đã bị bắt ngay sau đó.

Vợ chồng ông Thà có 2 người con gái là Phạm Thị Khánh L. (SN 1995) hiện là giáo viên mầm non tại phường Văn Đức, TP Chí Linh và Phạm Thị Yến N. (SN 1998) đang làm thủ tục để xuất khẩu lao động.

Tại cơ quan công an, Thao khai nhận do bị khước từ tình cảm và bị gia đình L. ngăn cản nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Khoảng 15h30 ngày 18/1, Thao cầm một con dao đến nhà của bạn gái để nói chuyện. Lúc này, chỉ có ông Thà là bố của L. ở nhà. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thao đã dùng dao đâm bố bạn gái sau đó bỏ về nhà mình cách đấy vài trăm mét và bị công an bắt sau đó.

Theo người dân địa phương, Thao từng bị tai nạn giao thông khiến thần kinh có biểu hiện bất thường, không có công việc ổn định.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…