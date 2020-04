Nghịch tử dùng búa đánh chết bố ở Hải Dương bị bắt khi đang đạp xe bỏ trốn

(Kiến Thức) - Đối tượng dùng búa đánh chết bố đẻ ở Hải Dương do mâu thuẫn sau bữa cơm trưa đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đạp xe đạp tại tỉnh lộ 391 đoạn qua xã Nguyên Giáp.

Thông tin mới nhất vụ con dùng búa đánh chết bố ở Hải Dương, chiều 21/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) vừa phối hợp với Công an xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ) đã bắt giữ Hà Văn Thắng (38 tuổi, ở thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ).



Theo đó, vào khoảng 4h30 ngày 21/4, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Hà Văn Thắng khi nghịch tử dùng búa đánh chết bố đang đạp xe trên tỉnh lộ 391 đoạn qua xã Nguyên Giáp.

Đối tượng Hà Văn Thắng.

Trước đó, khoảng 12h ngày 19/4 tại thôn Mậu Công (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), sau bữa ăn trưa, Hà Văn Thắng cãi vã với bố là ông H.V.N. (sinh năm 1952). Sau đó, Thắng dùng búa đánh vào đầu bố nhiều lần khiến ông tử vong. Gây án xong, đối tượng đạp xe bỏ trốn.

Người dân trong thôn cho biết Thắng có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên đi lang thang, nhưng điều trị không triệt để nên không có sổ theo dõi bệnh, không thuộc diện quản lý cấp thuốc hằng tháng. Thắng là con út trong nhà, không có việc làm ổn định, đã có vợ và 1 con gái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt Hà Văn Thắng.

Vụ nghịch tử dùng búa đánh chết bố ở Hải Dương đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.