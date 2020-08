Giám đốc CA Hải Dương trực tiếp chỉ đạo phá đường dây cá độ nghìn tỷ

(Kiến Thức) - Dưới sự chỉ đạo của đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỷ đồng.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên tới hàng nghìn tỷ đồng, bắt giữ 6 đối tượng.



Các đối tượng gồm Nguyễn Quang Vinh (SN 1986), Tự Long Đạt (SN 2000), Nguyễn Thành Long (SN 1994), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1981) cùng trú tại thị xã Kinh Môn; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1988) và Phạm Huy Tường (SN 1981) cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của đối tượng tổ chức đánh bạc nghìn tỷ.

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc mang tính chất chuyên nghiệp, từng đối tượng trong đường dây được phân công vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều địa phương như Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên… Từ tháng 6 đến nay, tổng số tiền các đối tượng trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Vào ngày 9/8, dưới sự chỉ đạo của đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên. Cơ quan công an tỉnh Hải Dương đã thu giữ tang vật gồm 7 điện thoại, một bộ máy vi tính, 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

