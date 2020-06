Đột kích Bar Ruby one và Karaoke Ruby KTV, phát hiện 99 “dân chơi” bay lắc

(Kiến Thức) - Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu, lực lượng công an đã đột kích hai quán Bar Ruby one và Karaoke Ruby KTV phát hiện 99 ”dân chơi” đang bay lắc đã sử dụng ma túy.

Ngày 28/6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lê Ngọc Châu, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Hải Dương) và Công an TP Hải Dương đột kích quán Bar Ruby one ở khu 6 (phường Nhị Châu) và quán Karaoke Ruby KTV (đường Thanh Niên) phát hiện gần trăm “dân chơi” sử dụng ma túy, bay lắc.

Lực lượng chức năng đã phát hiện tại 9 phòng hát có 114 người, trong đó 99 người có biểu hiện sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 99 người đã sử dụng ma túy ecstasy (kẹo), ketamine (ke).

Cụ thể, vào khoảng 1h sáng 28/6, lực lượng công an đã kiểm tra quán bar Ruby One tại khu 6, phường Nhị Châu, TP Hải Dương phát hiện có 90 người tại 7 phòng hát, trong đó có 81 người đang bay lắc và sử dụng ma túy ecstasy (kẹo), ketamine (ke).

Đích thân Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu chỉ đạo phá án.

Cùng thời điểm trên, khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra quán Karaoke Ruby KTV nằm trên đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải Dương cũng đã phát hiện 24 người trong 2 phòng hát trong đó có 18 người sử dụng ma túy tổng hợp bay lắc theo nhạc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng mua ma túy từ nhân viên trong quán. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật dùng để sử dụng ma túy tại hiện trường.

Được biết, đây là vụ phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy nhất tại các phòng hát karaoke trong đợt ra quân Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an trên toàn tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 371 vụ, 804 đối tượng, tang vật thu giữ gần 200g Hê rô in, hơn 350g ma túy tổng hợp các loại, đã khởi tố 188 vụ, 199 bị can, xử lý hành chính 183 vụ, 605 đối tượng, phạt tiền 422 triệu đồng, đã lập 85 hồ sơ áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

