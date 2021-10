Công an nói gì vụ tài xế bị chặn đánh trên QL3?

Lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên cho biết, do bị hại khai giá trị tài sản bị đập phá chưa quá 2 triệu đồng, quá trình hành hung cũng không để lại thương tích lớn nên vụ việc chưa có dấu hiệu hình sự.

Liên quan đến vụ tài xế bị chặn đánh trên QL3, ngày 12/10, lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ cùng Công an xã Trung Thành phối hợp điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Hiện cơ quan công an đã triệu tập những người có liên quan để làm rõ, hiện trường vụ va chạm cũng đã được dựng lại.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên, do bị hại khai giá trị tài sản bị đập phá chưa quá 2 triệu đồng, quá trình hành hung cũng không để lại thương tích lớn nên vụ việc chưa có dấu hiệu hình sự, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính liên quan.

Các đối tượng trèo lên ca bin, dùng hung khí hành hung tài xế xe tải. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt clip tài xế xe tải bị 2 người đi trên xe ô tô con chặn đầu, hành hung, đập vỡ kính cửa xe.

Vụ việc xảy ra lúc 16h10, ngày 29/9, trên QL 3, đoạn qua xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này được cho là do tài xế xe con cho rằng xe tải đã phóng nhanh, vượt ẩu nên bức xúc. Ngay khi được đăng tải, clip tài xế bị chặn đánh trên QL3 đã nhận được nhiều bình luận trái chiều.

