Công an điều tra vụ bảo vệ Cty Hòa Phát Hải Dương bị tố hành hung tài xế

Công an thị xã Kinh Môn đã vào cuộc điều tra xác minh đơn trình báo của một tài xế container bị hai bảo vệ Công ty Thép Hòa Phát Hải Dương hành hung do mâu thuẫn trong quá trình điều khiển phương tiện vào lấy hàng.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã triệu tập 2 bảo vệ Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương để làm rõ việc một lái xe trình báo bị hành hung.



“Hiện chúng tôi đã triệu tập và đang làm việc. Khi nào có kết quả điều tra, công an thị xã sẽ trao đổi lại với PV” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh cho biết.

Hình ảnh vụ việc.

Trước đó, anh Phan Văn Ân (SN 1990, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã đến Công an thị xã Kinh Môn để trình báo và làm việc với cán bộ công an về sự việc anh bị hành hung.

Theo anh Ân, vào khoảng 13h30 ngày 5/3, anh điều khiển container vào Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương, có địa chỉ tại xã Hiệp Sơn (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để lấy hàng. Thời điểm đó, khi vào công ty vào cửa lấy hàng, thấy đông xe nên đã điều khiển container đi đường tắt và bị hai người mặc quần áo bảo vệ gọi xuống xe.

Sau đó xảy ra mâu thuẫn, tài xế container bị hai bảo vệ đánh và sự việc chỉ dừng lại khi có các lái xe khác can ngăn.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Ân điều trị Bệnh viện đa khoa Kinh Môn. Theo lái xe này, phải khâu 3 mũi ở đầu, và 6 – 7 mũi ở môi.

Ngay khi nhận được trình báo của lái xe, Công an thị xã Kinh Môn đã tiếp nhận đơn và giao cho Đội hình sự Công an thị xã Kinh Môn phối hợp với Công an xã Hiệp Sơn để xác minh làm rõ.

Theo tìm hiểu của PV, hiện Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương đã triển khai nhiều hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất. Việc áp dụng các biện pháp phòng dịch làm lái xe lấy hàng đợi lâu nên tài xế container điều khiển phương tiện đi lối tắt, dẫn đến mâu thuẫn với bảo vệ công ty này.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ, PV sẽ tiếp tục thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh nhóm côn đồ rượt đuổi, hành hung người