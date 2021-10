Hành trình phá án: Nữ giám thị xinh đẹp và cái chết oan khuất trong đêm

Đêm 4/7/2016, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Huế có một cán bộ trong Hội đồng coi thi bị mất tích, đó là: chị Phạm Thị Oanh (SN 1993, quê ở Lý Nhân, Hà Nam). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh và tiến hành các bước điều tra, xác minh. Được biết, chị Phạm Thị Oanh là sinh viên năm thứ tư của Đại học Sư phạm Huế, là thành viên của Hội tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Huế được điều ra coi thi THPT quốc gia tại trường THPT Mai Thúc Loan - Lộc Hà (Hà Tĩnh). Điểm thi này đã kết thúc vào trưa ngày 3/7/2016. Theo đúng kế hoạch, 13h30 ngày 3/7/2016, chị Oanh và một số cán bộ coi thi sẽ quay về Đại học Sư phạm Huế nhưng chị xin ở lại để gặp một số bạn bè. Được biết, trong quá trình coi thi ở trường THPT Mai Thúc Loan, chị Oanh có quen một học sinh tên là Tuấn, và có nhờ Tuấn chỉ địa chỉ nhà thờ để đi lễ. Đến 18h30 cùng ngày chị Oanh ra đường 70 trước khách sạn Sailing, TP Hà Tĩnh bắt xe taxi đi lễ tại nhà thờ xứ An Nhiên ở Thạch Hạ. Sau khi đi lễ, chị Oanh ghé vào nhà Tuấn ở xóm Hạ, xã Thạch Hạ chơi khoảng 15 phút rồi ra về. Trên đường đi về hai người có nhắn tin với nhau, những sau đó ít phút thì thấy Oanh không nhắn tin trả lời, anh Tuấn gọi thì chị Oanh không nghe máy và sau đó không liên lạc được. Đến sáng 4/7/2016, một số cán bộ coi thi của trường Đại học Sư phạm Huế gọi điện, nhắn tin cho chị Oanh để về nhưng không liên lạc được, đến chiều tối cũng không thấy tin tức gì nên nhà trường đã trình báo với cơ quan Công an. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã khoanh vùng, xác định đối tượng điều khiển xe taxi chở chị Oanh đi lễ và mất liên lạc sau đó. Rạng sáng 5/7, Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Tiến đang ở khối phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh. Tiến là lái xe taxi mang biển kiểm soát 38A - 11091 của hãng Taxi Mai Linh - chiếc xe đã chở Phạm Thị Oanh đi lễ. Qua đấu tranh, khai thác, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã buộc Nguyễn Văn Tiến đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận, chiều tối ngày 3/7/2016, khi Tiến chở khách đi trên đường 70 thấy chị Oanh vẫy trước khu vực khách sạn SaiLing. Sau khi trả khách, Tiến quay lại đón chị Oanh xuống nhà thờ An Nhiên, sau đó đưa chị Oanh đến nhà bạn. Trên đường về, gã trai này nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Trên đường đi Tiến cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, khi đi trên đoạn đường Huy Lung, phía sau UBND xã Thạch Trung. Tiến đã chốt cửa xe và sát hại chị Oanh, sau đó lục lấy trong người nạn nhân 250 ngàn và một số tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, Tiến điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân đến Cầu Sú thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, vứt xuống dưới cầu, sau đó tiếp tục ra đường đê Cầu Cày để ném một số giấy tờ liên quan nhằm xóa dấu vết, rồi điều khiển xe taxi rời khỏi hiện trường. Từ lời khai của đối tượng, với những tài liệu thu thập được, Công an TP đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành truy tìm tung tích nạn nhân. Do địa điểm thủ phạm vứt xác nạn nhân hẻo lánh, xung quanh là ao bèo dày đặc nên trong quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau gần 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm và đưa được xác nạn nhân lên bờ và tiến hành khám nghiệm tử thi. Trong quá trình điều tra vụ án trên, Tiến còn khai nhận trước đó từng có hành vi dâm ô với một hành khách là bé gái 11 tuổi vào ngày 2/6/2016, khi chở bé từ thành phố Hà Tĩnh về xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà). Khi cháu bé phản ứng, Tiến mới dừng hành vi đồi bại và tiếp tục hành trình. Sau khi về nhà, cháu bé 11 tuổi bị chấn động tâm lý, sợ gặp người lạ và kể lại toàn bộ sự việc cho người thân. Biết chuyện con gái bị xâm hại, gia đình trình báo cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để truy tìm tài xế “yêu râu xanh”. Vì vậy, ngày 15/12/2016, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung thêm tội dâm ô trẻ em đối với Tiến. Ngày 26/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nam tài xế taxi Nguyễn Văn Tiến mức án tử hình về tội giết người. Ngoài mức án này, nam tài xế này còn bị tuyên phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản và 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt mà Tiến phải nhận là tử hình. >>>>> Xem thêm video: Nữ sinh, nhà nghỉ và cái chết oan khuất trong đêm. Nguồn: ANTV.

