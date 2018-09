Công an chính thức thông tin vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay (18/9) đã chính thức thông tin vụ dùng súng cướp ngân hàng xảy ra 5 ngày trước.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo – Phó giám đốc, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang đã thông tin sơ bộ về quá trình khám phá vụ dùng súng cướp ngân hàng táo tợn này.

Theo đại tá Tảo thì để khám phá nhanh vụ án này thì có sự phối hợp của nhiều đơn vị như: phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh, Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học Hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ…

Công an tỉnh Tiền Giang khen thưởng các đơn vị tham gia phá án. Tại cuộc họp báo này, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã trao thưởng và tặng bằng khen cho 5 đơn vị nói trên. Đại tá Tảo thông tin chi tiết, lúc 16h23 chiều 13-9 có 1 đối tượng đã dùng súng vào 1 phòng giao dịch của ngân hàng TMCP đóng tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành khống chế bảo vệ và các nhân viên giao dịch để cướp đi 940 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng, ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc để tổng lực điều tra, đồng thời có sự chi viện của nhiều Cục nghiệp vụ - Bộ Công an. Đối tượng Châu Cường - kẻ trực tiếp dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang. Tối 16/9 lực lượng Công an đã bắt giữ 2 nghi can gồm: Châu Cường (SN 1982, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, tạm trú ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) và Trần Ngọc Đức (SN 1996, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Cường được xác định là kẻ trực tiếp dùng súng cướp ngân hàng . Trong lúc bị vây ráp, Cường đã uống thuốc diệt cỏ. Ngay sau khi khống chế Cường, cơ quan Công an đã đưa đối tượng này đi cấp cứu. Tang vật các khẩu súng mà Công an thu giữ.

Khám xét nơi trú ẩn của Cường, Công an đã thu giữ 8 điện thoại, quần, giày mà nghi can mặc lúc gây án, 2 khẩu súng ru lô, 11 viên đạn và số tiền 655 triệu đồng.

Cường khai nhận, sau khi cướp được đã dùng số tiền đó, tham gia đá gà qua mạng và thua 1 khoản lớn mà không nhớ là bao nhiêu.

Còn đối tượng Đức thừa nhận đã bán 2 khẩu súng cho Cường. Sau khi bị bắt giữ, Đức đã giao nộp thêm 1 khẩu súng ru lô, 13 viên đạn và 1 thanh kiếm.

Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang mở rộng điều tra về vụ dùng cướp cướp ngân hàng cũng như về 2 đối tượng nói trên.